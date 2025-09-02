Explotó la interna en el círculo íntimo de Wanda Nara: acusaciones, celos y un tremendo apodo

“Son personas que se agrupan para hostigar", comenzó explicando sobre la acción conjunta en redes de los trolls. Y luego amplió: "Recién la vimos a Natt Córdoba en las imágenes. La información que yo tengo es que, en un momento, Luciana Campil habría tenido tantos celos de Natt Córdoba (maquilladora y mano derecha de Wanda) que les habría pedido a los trolls que vayan a hostigarla en sus redes”, comentó la panelista.

En esa línea, Fernanda Iglesias comentó la curiosa manera en que llamarían a Luciana dentro del entorno de Wanda Nara, bajo el terrible apodo de "la maléfica". Y contó que Córdoba y Wanda se concieron en el reality Masterchef (Telefe) porque ella era la maquilladora de Damián Betular.

Sabrina Rojas fulminó a Wanda Nara ante la versión de impulsar trolls contra la China Suárez: "Película"

Sabrina Rojas, conductora de Pasó en América (América Tv), reflexionó al aire ante los trascendidos de que Wanda Nara estaría detrás de un numeroso grupo de trolls contra la China Suárez.

"Es de película. ¿En qué momento esta mujer conecta con la realidad? ¡Nunca!", cuestionó la conductora a Wanda Nara. Y la panelista Natalie Weber opinó sobre el tema: "¿No está tan ocupada laburando? ¿Qué te importa lo que sube la China? Están obsesionados".

"¡Están re locos!", exclamó furiosa Sabrina Rojas. Ahí la panelista agregó: "Me parece re grave. Estamos hablando de una mina que en teoría vivió violencia de género, que no le pasan la cuota alimentaria, ¿y la mina está pendiente de que le comenten una zorra a una foto de la China?".

A lo que Sabrina Rojas después apuntó: "Vayan al psicólogo, chicos. Ayuden con herramientas a esta gente a soltar un poco todo. No lo logro entender, escapa de mi normalidad. Eso te lleva una energía tene que ocuparte".

Cabe reocordar que días antes la conductora del ciclo nocturno cuestionó a Wanda Nara tras deslizar ante la prensa que la China estaría embaraza de futbolista Mauro Icardi, algo que fue rápidamente desmentido por la actriz y cantante.

"Este informe lo que queriamos rescatar es que ella da de una manera muy conchu.., muy conchu.., la noticia de que están embarazados. Ella dice 'yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen' Pero el embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía, no? Sacados. Me pongo un poco serio y siempre pienso en los niños y lo único que pienso es en esas niñas que no pueden ver a su papá y que dentro de poco, si es verdad lo que dice Wanda, papá está teniendo otra hija, qué duro", comentó Rojas desde su programa en aquella oportunidad muy dura con la versión que deslizó la mediática sobre la actual pareja de su ex.