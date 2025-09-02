A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIFERENCIAS

Explotó la interna en el círculo íntimo de Wanda Nara: acusaciones, celos y un tremendo apodo

Se conoció una inesperada interna que se habría originado en el círculo más cercano de Wanda Nara en medio de la rivalidad con la China Suárez.

2 sept 2025, 15:40
Explotó la interna en el círculo íntimo de Wanda Nara: acusaciones, celos y un tremendo apodo
Explotó la interna en el círculo íntimo de Wanda Nara: acusaciones, celos y un tremendo apodo

Explotó la interna en el círculo íntimo de Wanda Nara: acusaciones, celos y un tremendo apodo

En medio de los rumores de que existiría un ejército de trolls encargados de apuntar directamente contra Eugenia la China Suárez por las redes sociales que estaría bajo las órdenes de Wanda Nara, la conductora se ve envuelta en otra polémica pero esta vez dentro de su círculo más íntimo.

En el programa Puro Show (El Trece) dieron detalles acerca de la sorprendente interna entre las personas de mayor confianza de la mediática donde existirían, acusaciones cruzadas, celos, la aparición de trolls y un polémico apodo.

Leé también

La jugada legal de Mauro Icardi para poner en jaque a Wanda Nara: el pedido estratégico a sus abogadas

La jugada legal de Mauro Icardi para poner en jaque a Wanda Nara: el pedido estratégico a sus abogadas

Luego de que Fernanda Iglesias contó cómo funcionaría el supuesto grupo de trolls que hostigaría desde la virtualidad a la novia de Mauro Icardi, se conoció ahora otro picante dato.

Embed

Angie Balbiani contó que Luciana, una íntima amiga de Wanda Nara, sería quien daría las órdenes de los supuestos ciberataques y que además de la China también estarían apuntadas otras personas incluso muy cercanas a Wanda Nara, lo que habría estallado la interna alrededor de la mediática.

“Son personas que se agrupan para hostigar", comenzó explicando sobre la acción conjunta en redes de los trolls. Y luego amplió: "Recién la vimos a Natt Córdoba en las imágenes. La información que yo tengo es que, en un momento, Luciana Campil habría tenido tantos celos de Natt Córdoba (maquilladora y mano derecha de Wanda) que les habría pedido a los trolls que vayan a hostigarla en sus redes”, comentó la panelista.

En esa línea, Fernanda Iglesias comentó la curiosa manera en que llamarían a Luciana dentro del entorno de Wanda Nara, bajo el terrible apodo de "la maléfica". Y contó que Córdoba y Wanda se concieron en el reality Masterchef (Telefe) porque ella era la maquilladora de Damián Betular.

wanda nara natt cordoba

Sabrina Rojas fulminó a Wanda Nara ante la versión de impulsar trolls contra la China Suárez: "Película"

Sabrina Rojas, conductora de Pasó en América (América Tv), reflexionó al aire ante los trascendidos de que Wanda Nara estaría detrás de un numeroso grupo de trolls contra la China Suárez.

"Es de película. ¿En qué momento esta mujer conecta con la realidad? ¡Nunca!", cuestionó la conductora a Wanda Nara. Y la panelista Natalie Weber opinó sobre el tema: "¿No está tan ocupada laburando? ¿Qué te importa lo que sube la China? Están obsesionados".

"¡Están re locos!", exclamó furiosa Sabrina Rojas. Ahí la panelista agregó: "Me parece re grave. Estamos hablando de una mina que en teoría vivió violencia de género, que no le pasan la cuota alimentaria, ¿y la mina está pendiente de que le comenten una zorra a una foto de la China?".

A lo que Sabrina Rojas después apuntó: "Vayan al psicólogo, chicos. Ayuden con herramientas a esta gente a soltar un poco todo. No lo logro entender, escapa de mi normalidad. Eso te lleva una energía tene que ocuparte".

Cabe reocordar que días antes la conductora del ciclo nocturno cuestionó a Wanda Nara tras deslizar ante la prensa que la China estaría embaraza de futbolista Mauro Icardi, algo que fue rápidamente desmentido por la actriz y cantante.

"Este informe lo que queriamos rescatar es que ella da de una manera muy conchu.., muy conchu.., la noticia de que están embarazados. Ella dice 'yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen' Pero el embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía, no? Sacados. Me pongo un poco serio y siempre pienso en los niños y lo único que pienso es en esas niñas que no pueden ver a su papá y que dentro de poco, si es verdad lo que dice Wanda, papá está teniendo otra hija, qué duro", comentó Rojas desde su programa en aquella oportunidad muy dura con la versión que deslizó la mediática sobre la actual pareja de su ex.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara

Lo más visto