Afirman que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían suspendido el casamiento: explosivos detalles

La cantante tomó la iniciativa de volver con el futbolista tras rumores de que él podría estar con otra persona, y le expresó claramente que no quería perderlo y quería estar con él.

Desde entonces, han ido retomando su relación con calma, sin apresurarse a hacerla oficial, y han estado juntos en Madrid y ahora en Miami, donde él juega en la actualidad.

En redes sociales y medios se han visto pruebas visuales y coincidencias que confirman que están juntos nuevamente, y Tini Stoessel ha reflejado sus sentimientos en su música, apuntando a esta reconciliación en sus letras recientes.

E incluso en una recienta nota con Sofía Kotler para Telenoche, la artista confesó su deseo de ser madre en un futuro. “Sí, obvio. Yo creo que lo digo desde que soy muy chiquita. Me encantaría”, explicó.

Dónde y cuándo sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendrían fecha y lugar elegidos para su boda, y según revelaron en LAM (América Tv), la pareja planea casarse en la Argentina. "Tiene lugar de casamiento", confirmó Pepe Ochoa en el programa de espectáculos.

"Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre, antes de las fiestas. A mí me dicen que sería entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18", reveló la panelista Cande Mazzone.

Y en ese sentido comentó que ya tienen pensado el lugar ideal para la celebración. "Tienen un lugar muy visto, les encantó, les gustaría hacerlo ahí. Ya se casaron amigos de ellos ahí: Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Ahí se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio".

"Puede existir la posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, los dos tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dijeron que sería el lugar elegido para casarse", agregó la panelista.

Y en cuanto al lujoso lugar elegido para el evento, Pepe Ochoa comentó: "El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares".