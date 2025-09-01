Luciana Salazar explicó por qué rechazó conducir un programa político y cuestionó a Martín Redrado

luciana salazar por que no acepto conducir un programa politico

En ese sentido, fundamentó por qué rechazó la propuesta de conducción de un ciclo político: “Mi decisión responde en gran parte a la profunda politización de la justicia en este país. Cualquier paso en falso podría entorpecer la lucha que llevo adelante para recuperar los derechos de mi hija Matilda".

"Como su madre y representante, esta causa no solo la enfrento por ella, sino que la he asumido como una batalla personal contra una justicia exasperantemente lenta y un sistema que, debido a las estrategias dilatorias, se está llevando puesta a una menor de edad frente a la recuperación de sus derechos”, siguió.

Y en otra historia apuntó: “El temor se intensifica al saber que, según uno de los periodistas más respetados de este país, hay un ministro de este gobierno que está operando a favor del señor Redrado. Quisiera saber por qué ningún periodista nombra a este ministro, ya que son muchos los que conocen esta información y que, de ser cierto, demostraría ser un mercenario carente de moral y ética”.

“Siento una inmensa bronca e indignación por la injusticia que mi hija y yo venimos soportando desde hace casi cuatro años, en una situación tan inexplicable como violenta”, concluyó su descargo Luciana Salazar.

Luciana Salazar volvió a la carga contra Martín Redrado por Matilda

Luciana Salazar habló en Sálvese Quien Pueda (América Tv) de su fuerte enfrentamiento con Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda.

"Hay mil formas de ser padre en la Justicia", comenzó diciendo la modelo en el ciclo conducido por Yanina Latorre. "Sí, hay un montón de formas de ser padre. Si él es el papá de la criatura, qué tipo de papá es", le preguntó la presentadora.

"Ustedes ya saben todos los problemas que nosotros tuvimos. Cuando se llevó a esta decisión, mismo con el tema de la subrogación, más allá de los impedimentos físicos de cada uno, fue de la forma que se pudo", argumentó la rubia.

Yanina Latorre la interrumpió y le consultó: "¿Cuándo deja de cumplir el acuerdo? Él dice que no hay ningún papel que demuestre que él es el padre. El apellido es tuyo. ¿Cómo demostrás que es papá afín?".

"Hay varias formas de se papá. ¿Hay una paternidad que te estás inventado vos?". "En un momento la Justicia se debatía si esto quedaba en el foro civil común o en el de familia. Con un fallo ejemplar de la Defensoría se determinó que esto era un caso de alimentos y tenía que quedar en el juzgado de familia", explicó Salazar.

"¿Y por qué no está como deudor alimentario?", quiso saber la conductora. "Te voy a aclarar algo, Yanina. Martín Redrado fue embargado. De hecho salió en todos lados, hay documentos. A través de sus abogados él pidió poner un seguro de caución porque le estaba trayendo problemas en sus cuentas", le respondió la modelo.

"Yo entiendo que vos tenés un acuerdo económico con él que no cumple, pero él no es el padre", le dijo Latorre. "No podés decir que no es el padre", le respondió ofendida Salazar. "Al no ser biológico la Justicia actúa de esta forma", retrucó Luciana y Yanina la corrigió: "No, el padre es siempre es padre, biológico o no biológico".