La tajante actitud de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi por la foto con Amancio en Turquía

"Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul. Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, reflexionó hace unos días la actriz en Instagram feliz por su presente en ese país.

Todo indica que Mauro y la China pasan por un gran momento juntos y los hijos de ella también disfrutaron el fin de semana de la victoria del gol del futbolista en la victoria del Galatasaray, donde la actriz estuvo presente en el estadio y se mostró eufórica en el festejo del gol de su novio.

benjamin vicuña con su hijo beltran

El terrrible posteo que detonó el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La China Suárez lanzó en julio un tremendo posteo contra Benjamín Vicuña cuando el actor le había revocado el permiso para viajar al exterior con sus hijos Magnolia y Amancio y así complicarle su viaje a Turquía.

"El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", comenzó la actriz su fuerte mensaje.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló.

Y sumó otro episodio: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

La actriz también apuntó contra la imagen pública del actor: "El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

"Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y agregó: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía:'separate, quién te va a querer con tres hijos'".

En su descargo, también hizo referencia a los celos profesionales que, según ella, vivió en la relación: "El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. 'El papá del año' que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa están todo el día frente a una TV con una 'niñera por cada hijo'".

“Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”, remarcó.

Y cerró muy enojada: “Revocaste el permiso 2 días antes jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre”.