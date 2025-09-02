Marcelo Tinelli dio detalles de su reencuentro con Mario Pergolini y confesó por qué duda de ir a su programa

En ese sentido lanzó un palito sobre lo que conversaron: "Me dice: pensá que yo me fui del Trece cuando vos llegaste, por vos me fui de El Trece. Y a la salida no sé quien me dijo que Pergolini dijo eso. Guarda, no vaya a ser que el día de mañana yo esté en El Trece y se tenga que ir él".

"Chiste. Muy buena onda con Mario, lo vi muy bien", concluyó Marcelo Tinelli sobre el reencuentro y charla que mantuvo en el evento de gala con Mario Pergolini.

RS Fotos

Embed

Mario Pergolini engañado al aire en la cara por una actriz con un sorpresivo dato íntimo

Mario Pergolini no dejó pasar un datazo sobre una de sus recientes invitadas a su programa Otro día perdido (El Trece) que sobrevuela por estas horas, dado que cuando lo visitó aseguró todo lo contrario.

El 21 de agosto pasado, Emilia Attias fue la figura invitada del late night show que conduce Pergolini en las noches del canal del solcito. Allí, tras hablar muy por arriba de su nueva vida en pareja tras su separación del Turco Naím con quien tuvo a su hija Gina, la actriz le aseguró a Mario que no tenía planeado tener más hijos.

Sin embargo, unos días después de aquella entrevista televisiva, comenzó a sobrevolar el rumor sobre un posible embarazo de la actriz, fruto de su actual relación con el economista Guillermo Freire.

En este contexto, desde el estudio de Otro día perdido no dejaron de referirse a la mentirita de Emilia Attias a Mario Pergolini en su propia cara. "Primicia mundial, vino al programa, dijo que no, pero la cuestión es que sí. Está embarazada", anunció a pura ironía Rada. "Yo no tengo nada que ver", respondió con una sonrisa el conductor.

Y luego deslizó a pura ironía: “El otro día le pregunté acá, en el programa, y me dijo que no, que no estaba pensando en tener hijos. Mire, me lo dijo en la cara, en la cara”.

Y mostró el tape con la prueba cuando le preguntaba a Attias si su hija le pedía un hermanito, a lo que ella respondió exclamando "No, dejalo ahí", dando a entender que no estaba entre sus proyectos volver a ser mamá.

“Bueno, se puede ver de dos maneras… O vino ya embarazada, porque dicen que está de no sé cuántos meses… o nos mintió a todos", concluyó picante Mario.