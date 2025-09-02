A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODOS LOS DETALLES

La jugada legal de Mauro Icardi para poner en jaque a Wanda Nara: el pedido estratégico a sus abogadas

El ídolo del Galatasaray, Mauro Icardi, avanza con una estudiada estrategia legal para complicar a su ex, Wanda Nara, en medio de una guerra judicial que no termina más.

2 sept 2025, 13:18
La jugada legal de Mauro Icardi para poner en jaque a Wanda Nara: el pedido estratégico a sus abogadas
La jugada legal de Mauro Icardi para poner en jaque a Wanda Nara: el pedido estratégico a sus abogadas

La jugada legal de Mauro Icardi para poner en jaque a Wanda Nara: el pedido estratégico a sus abogadas

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener final. Lo que comenzó como una serie de reproches se convirtió en una trama interminable de acusaciones, demandas y escándalos públicos. Con el paso de los meses, las diferencias se hacen cada vez más profundas y ninguno de los dos parece dispuesto a dar un paso atrás en busca de conciliación.

En las últimas horas surgieron novedades que no hicieron más que acentuar el conflicto. Un posteo de Icardi en redes sociales anticipó el inicio de una nueva disputa. "Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", escribió, con un mensaje cargado de misterio y desafío.

Leé también

El look de Leo Messi en su regreso al país con un particular accesorio que lo relaciona con La China Suárez e Icardi

El look de Leo Messi en su regreso al país con un particular accesorio que lo relaciona con La China Suárez e Icardi
image

Según contó el periodista Gustavo Méndez en Puro Show, este episodio forma parte de la nueva estrategia legal del futbolista. En las últimas horas, Icardi se reunió con sus abogadas y les habría solicitado que recusaran al juez Hagopian. "Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda", aseguró Méndez, en relación a la tensión judicial que atraviesan.

El periodista agregó además que esta recusación podría abrir una nueva instancia para que Icardi reactive el pedido de restitución internacional de sus hijas. "Él todavía no pudo ver a sus hijas. Hace casi un mes y medio que viajó y las chicas no lo hicieron porque según Wanda, no están dadas las condiciones", concluyó.

El tremendo posteo que detonó el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En julio, la China Suárez sorprendió con un fuerte posteo contra Benjamín Vicuña, luego de que el actor le revocara el permiso para viajar al exterior con sus hijos Magnolia y Amancio, complicándole así un viaje a Turquía.

"El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", comenzó la actriz en su contundente descargo.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", continuó relatando.

Además, sumó otro recuerdo: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

También apuntó contra la imagen pública del chileno: "El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

"Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y añadió: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'".

En su descargo, también mencionó los celos profesionales que, según ella, marcaron su relación: "El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. 'El papá del año' que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa están todo el día frente a una TV con una 'niñera por cada hijo'".

"Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más", enfatizó la actriz.

Y cerró muy enojada: “Revocaste el permiso 2 días antes jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre”.

image

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto