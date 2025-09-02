La jugada legal de Mauro Icardi para poner en jaque a Wanda Nara: el pedido estratégico a sus abogadas

El tremendo posteo que detonó el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En julio, la China Suárez sorprendió con un fuerte posteo contra Benjamín Vicuña, luego de que el actor le revocara el permiso para viajar al exterior con sus hijos Magnolia y Amancio, complicándole así un viaje a Turquía.

"El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", comenzó la actriz en su contundente descargo.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", continuó relatando.

Además, sumó otro recuerdo: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

También apuntó contra la imagen pública del chileno: "El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

"Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles", remarcó Suárez, y añadió: "El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'separate, quién te va a querer con tres hijos'".

En su descargo, también mencionó los celos profesionales que, según ella, marcaron su relación: "El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. 'El papá del año' que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa están todo el día frente a una TV con una 'niñera por cada hijo'".

"Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más", enfatizó la actriz.

Y cerró muy enojada: “Revocaste el permiso 2 días antes jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre”.