Cómo es el acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

En las últimas horas, se supo cómo fue el pacto que hicieron la China Suárez y Benjamín Vicuna con respecto a sus hijos Magnolia y Amancio para que compartan tiempo con ambos.

1 sept 2025, 14:34
Al parecer, la situación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña finalmente se habría tranquilizado por el bien de sus hijos en común, luego de un trabajoso acuerdo.

“Magnolia y Amancio están en Turquía”, recordó Gustavo Méndez en Implacables (El Nueve). De hecho, el panelista contó que el sábado “Mauro Icardi metió un gol” y los chicos “estaban en la platea muy emocionados”.

Además, Naiara Vecchio precisó que el 19 de septiembre será el regreso de los niños a la Argentina. Con lo cual, el confidente de María Eugenia confirmó que “llegaron a un acuerdo después del posteo de la China que fue muy fuerte”.

El pacto es para “que los chicos falten al colegio”, también “para que lo vayan a visitar a él a Uruguay”.

Cabe destacar que Benjamín Vicuña está grabando una ficción de Daniel Burman, se hospeda en la semana en Montevideo y vuelve los fines de semana a pasarlo con sus hijos en común con Pampita.

China Suárez, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña

La China Suárez y su sorpresivo mensaje en turco tras el posteo de Mauro Icardi

Cada imagen y cada frase se convierte en noticia en torno a lo que es la pareja del momento en el espectáculo: Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi.

El futbolista volvió a encender las redes en las últimas horas con una publicación en blanco y negro que lo muestra junto a la actriz en un restaurante.

En la secuencia de fotos, se los ve abrazados y sonrientes. El delantero del Galatasaray acompañó las imágenes con una frase que generó un enorme revuelo: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.

Lo cierto es que tras esa romántica declaración de amor del ex de Wanda Nara a su novia, la China también tuvo actividad desde la red social.

Primero, la actriz subió una postal de sus tres hijos -Rufina, Magnolia y Amancio- abrazados y a pura sonrisa: "Mi vida entera", expresó junto al emoji de un corazón.

Luego, la China Suárez se sacó una selfie que acompañó con un breve texto en idioma turco: "Günaydin” comentó, que significa “buen día”.

Lo cierto es que luego de mudarse la China Suárez y Mauro Icardi a un nuevo hogar en Estambul, la relación entre los dos marcha de la mejor manera y así lo evidencian desde la virtualidad.

Incluso el delantero tendría intenciones de renovar su contrato con su actual club por varios años más, el cual vence en 2026, luego de regresar a la actividad profesional tras la grave lesión que sufrió en noviembre en su rodilla por la que fue operado en la Argentina.

china suarez turquia mensaje

     

 

