La angustia de Daniela al ver lo que decía Thiago de ella en Gran Hermano 2022

Al ver lo que decía Thiago, Daniela no pudo evitar angustiarse hasta las lágrimas: “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera”, dijo la morocha.

Y remarcó que nunca le dijo eso a ella en la cara: “Me decía que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo; no me decía que era pesada. Si él hubiera sido sincero desde un primero momento, yo no lo hubiese presionado tanto. De hecho, yo no sentía que él estaba presionado”.

"El primer mes y medio, Thiago estuvo atrás mío todo el tiempo. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos y quería que este con él. Y yo le decía ‘no, no, no’ por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo y no quería cag… por una calentura”, recordó Daniela.

Gran Hermano 2022: ¿a quién salvó Thiago de la placa de nominados?

El martes pasado Thiago Medina ganó la prueba del líder en Gran Hermano 2022. De esa manera, el joven de La Matanza obtuvo la inmunidad y la posibilidad de salvar a alguien de la placa de nominados.

El miércoles, después de la votación de sus compañeros (y la espontánea de Coti), Daniela Celis, Alexis Quiroga, Romina Uhrig y Julieta Poggio quedaron esa placa. Thiago decidió salvar al Conejo. Con lo cual, Romina, Daniela y Julieta tuvieron que medirse en el voto telefónico.

Como era de esperarse, la jugada del joven generó divisiones y repercusiones. Julieta y Daniela se mostraron muy movilizadas por tener que competir en una misma placa. Y fue precisamente su novia quien terminó finalmente fuera de juego el lunes 19 de diciembre.