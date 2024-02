El valioso gesto de Licha con Rosina en su momento más triste en Gran Hermano

La joven se mostró muy angustiada tras recibir esta dura sanción y no pudo evitar quebrar en llanto. En este contexto, Agostina Spinelli tuvo la posibilidad de invitar a dos compañeros a disfrutar de una cena especial y algunos regalos por haber sido líder la semana pasada.

Ella eligió en un primer momento a Zoe Bogach y Lisandro Navarro, Licha. Ahí, el morocho sorprendió a todos sus compañeros de la casa con un gran gesto para con Rosina.

Al verla tan mal por la sanción, decidió ceder su lugar y que sea ella quien participe de la comida para así poder olvidar por un instante la tristeza por la sanción.

Este gesto de Licha fue muy bien recibido y valorado por todos en la casa y obviamente por Rosina Beltrán, agradecida por esa atención de su compañero.

rosina beltrán.jpg

El increíble hallazgo de Lisandro en su valija que desconcertó a todos en Gran Hermano

Lisandro Navarro, Licha, hizo un impensado hallazgo en su valija al volver a sacar sus pertenencias en Gran Hermano, Telefe, y encontrar allí una prenda íntima de mujer color negro, que hizo estallar a sus compañeros de habitación.

Todo se encontraba de manera muy tranquila y los chicos charlando mientras acomodaban la valija cuando Licha detectó algo que no era de él entre su ropa.

"¿Qué onda?", expresó el morocho pelilargo mientras mostraba a sus compañeros la tanga que había en su valija. "¡Eh Licha, para un poco!", reaccionaron entre risas al instante todos en la pieza.

"Te mandaron una tanga", "No te hagas el bolu.. ahora", le decían entre otros Martín Ku y Emma Vich a Licha. A lo que él expresó: "No tengo nada que ver, ¡eso no es mío!".

La inesperada escena causó la risa de todos en el cuarto. Cabe recordar que Licha está en pareja con Milagros y hace poco sinceró su situación sentimental en charla con Gan Hermano en el confesionario.

¿De quién será la prenda íntima de mujer en cuestión?