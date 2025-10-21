A24.com

La China Ansa anunció el nacimiento de Rafael, su segundo hijo, con una emotiva publicación

La China Ansa le dio la bienvenida a Rafael, su segundo hijo con Diego Mendoza, y compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales.

21 oct 2025, 19:39
Josefina La China Ansa, periodista de Telefe, anunció el nacimiento de Rafael, su segundo hijo con Diego Mendoza, a través de una serie de hermosas imágenes y un mensaje conmovedor.

Según lo informado por la propia China, el bebé nació a las 12:45 pm y pesó 3,080 kg. Se trata de su segundo hijo junto a el exfutbolista, con quien ya comparte la maternidad de India, su primera hija, que llegó al mundo en junio de 2023.

"Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste", escribió en su cuenta de Instagram Josefina.

La llegada del pequeño completa así una familia llena de alegría y emociones, y la periodista no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores a través de las redes sociales, donde las primeras imágenes del recién nacido se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones.

Cuánto tiempo lleva la China Ansa con Diego Mendoza

La China Ansa y Diego Mendoza comenzaron su relación hace aproximadamente cuatro años, en plena pandemia. Según se supo, se conocieron gracias a Fernando Carlos, compañero de Ansa en Telenoche, quien actuó como “celestino” al ponerlos en contacto.

A pesar de la distancia —Mendoza vivía en España—, la pareja mantuvo una comunicación constante a través de videollamadas, lo que fortaleció su vínculo. Tras casi seis meses sin verse, se reencontraron en Buenos Aires, donde compartieron una noche que consolidó su relación.

Desde entonces, la pareja formó una familia: son padres de India, nacida en junio de 2023, y del recién llegado Rafael, que nació en octubre de 2025, completando así un feliz capítulo en la vida de ambos.

Mi familia , un viaje soñado , y amor de sobra .

     

 

