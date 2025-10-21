La China Ansa anunció el nacimiento de Rafael, su segundo hijo, con una emotiva publicación

Cuánto tiempo lleva la China Ansa con Diego Mendoza
La China Ansa y Diego Mendoza comenzaron su relación hace aproximadamente cuatro años, en plena pandemia. Según se supo, se conocieron gracias a Fernando Carlos, compañero de Ansa en Telenoche, quien actuó como “celestino” al ponerlos en contacto.
A pesar de la distancia —Mendoza vivía en España—, la pareja mantuvo una comunicación constante a través de videollamadas, lo que fortaleció su vínculo. Tras casi seis meses sin verse, se reencontraron en Buenos Aires, donde compartieron una noche que consolidó su relación.
Desde entonces, la pareja formó una familia: son padres de India, nacida en junio de 2023, y del recién llegado Rafael, que nació en octubre de 2025, completando así un feliz capítulo en la vida de ambos.
Mi familia , un viaje soñado , y amor de sobra .1) TODA MI VIDA EN UNA FOTO 2) EL AMOR EN