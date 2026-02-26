Primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada: cómo fue y quiénes quedaron en placa
La Generación Dorada pasó por el confesionario y dejó conformada la primera placa de Gran Hermano 2026. Así fue la votación, quiénes quedaron nominados y cómo funciona la nueva modalidad de voto positivo y negativo.
La casa deGran Hermano Generación Dorada ya entró en zona caliente. A pocos días del estreno, los participantes pasaron por el confesionario por primera vez y dejaron conformada la primera placa de nominados de la edición 2026, que ya quedó en manos del público.
La gala, emitida por Telefe y conducida por Santiago del Moro, tuvo una dinámica especial. Debido a la gran cantidad de jugadores, parte de las nominaciones se realizaron durante el día y se vieron grabadas, mientras que otros participantes votaron en vivo para completar el resultado final.
Esta edición incorporó la llamada “placa Generación Dorada”, con una mecánica distinta: durante las primeras 24 horas el voto es positivo. Es decir, el público elige a quién quiere que continúe en la casa. El jueves 26 de febrero, los tres jugadores más votados saldrán de placa, mientras que los cinco restantes quedarán expuestos al voto negativo hasta la gala de eliminación del lunes 2 de marzo, cuando se conocerá al primer eliminado del ciclo.
Tras el recuento definitivo, los nominados de la semana son: Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. El público ya puede votar enviando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en pantalla del programa.
La gran apuntada de la noche fue Carmiña, que arrasó con 31 votos y quedó como la jugadora más señalada en este arranque del reality. Muy por detrás se ubicaron Emanuel y Manuel con 7 votos cada uno, Pincoya con 6, y luego Brian, Zilli, Lucero y Sol con 5 votos.
La gala dejó además varios momentos picantes y estrategias al descubierto. Emanuel Di Gioia le dio dos votos a Brian y lanzó sin filtro: “No lo siento real”, además de tratarlo de “chanta”. También dejó clara su postura de juego al afirmar: “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas”.
Carmiña, por su parte, utilizó la nominación espontánea y fue directamente contra Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia. Según explicó, su intención fue “probar si son difíciles de sacar”, dejando en evidencia que piensa jugar fuerte desde el comienzo.
Otro momento que generó comentarios fue el de Divina Gloria, quien al votar a Solange argumentó: “Sol es flaca y alta, así que me dan celos”, una frase que no pasó inadvertida ni dentro ni fuera de la casa.
Con la placa ya abierta y el voto positivo en marcha, la Generación Dorada empezó a mostrar sus alianzas, rivalidades y primeras jugadas estratégicas. Ahora la decisión está del lado del público, que definirá quiénes logran salir de la zona de riesgo y quiénes quedarán al borde de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2026.