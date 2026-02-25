A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
IMPACTANTE

Fue secuestrada de niña, maltratada y hoy lucha por sus hijas: la cruel historia de Jenny Mavinga en Gran Hermano

Jenny Mavinga, una de las participantes de Gran Hermano: Generación Dorada, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la casa al contar su dura historia de vida.

25 feb 2026, 08:47
Fue secuestrada de niña, maltratada y hoy lucha por sus hijas: la cruel historia de Jenny Mavinga en Gran Hermano
Fue secuestrada de niña, maltratada y hoy lucha por sus hijas: la cruel historia de Jenny Mavinga en Gran Hermano

Fue secuestrada de niña, maltratada y hoy lucha por sus hijas: la cruel historia de Jenny Mavinga en Gran Hermano

Jenny Mavinga fue contando parte de su dura historia de vida a lo largo de sus primeras horas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La nacida en Centroáfrica que está radicada hace años en La Plata, Buenos Aires, reveló que vivió muy fuertes momentos en su infancia.

“Crecí de casa en casa, en lo de mi tía, lo de mi tío. La muerte de mi mamá cambió mi vida, murió cuando yo tenía 4 años”, dijo la participante del reality que conduce Santiago del Moro en una de las primeras comidas con sus compañeros.

Leé también

Solange Abraham regresó a Gran Hermano y va por todo: la ex GH 2011 que busca la revancha definitiva

Solange Abraham regresó a Gran Hermano Generación Dorada: quién es la exGH que va por la revancha

La siguiente revelación que hizo Mavinga dejó aún más impactados a sus compañeros: “A los 7 años fui secuestrada por mi tía materna. Me maltrató como una hija de p…, no sé por qué. Soy una persona que no sabe lo que es el amor familiar”.

Tras esa confesión, la africana habló a solas con Andrea del Boca, a quien le indicó que lamenta que “nunca va a poder conocer ese tipo de amor”. La actriz le dio un abrazo enorme a Mavinga cuando esta expresó que “a veces necesita un abrazo de madre”.

De todo ese dolor, Jenny tomó la fuerza para hacer un cambio drástico en su vida. “Salí a la calle a trabajar de moza”, explicó antes de dar a conocer que llegó a Buenos Aires porque se enamoró de un argentino.

Mavinga se casó y tuvo dos hijas que al momento de su ingreso a la casa de Gran Hermano tienen 14 y 11 años de edad. “Estuve 13 años casada, después me separé y a los 3 meses conocí a mi novio actual, mi marido, y me metí acá para cumplir mi sueño de tener mi placard propio y darle una habitación a cada una de mis hijas”, continuó la africana.

La jugadora de Gran Hermano tiene una peluquería muy conocida en La Plata y comentó que “es especialista en pelos postizos”. “Yo siempre voy a seguir luchando para ser quién quiero ser”, remarcó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Telefe Jenny Mavinga

Lo más visto