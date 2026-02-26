Julieta Poggio mandó al frente a la producción de Gran Hermano, habló de “acomodos” y Santiago Del Moro salió al cruce

Desde su programa radial, el conductor defendió el mecanismo de elección de participantes y negó cualquier tipo de acomodo generalizado. “Toda la gente que está, o llegó porque la llamaron para hacer un casting, o porque fue al casting abierto, o porque se anotó en la página. Estaba toda la posibilidad al alcance de la mano y adentro hay gente que pasó por todas las instancias”, explicó, intentando despejar dudas.

Además, aportó nombres propios para respaldar su versión. “Andrea del Boca se postuló ella y Yanina Zilli se anotó en la página como cualquier persona”, señaló. No obstante, reconoció que hubo casos puntuales distintos al resto: “Lolo Poggio y Divina Gloria fueron las únicas invitadas a participar”.

Para cerrar, Del Moro insistió en que la mayoría de los concursantes siguió el camino tradicional de inscripción. “La gran gran gran mayoría son chicos que se anotaron, algunos más famosos que otros, pero se anotaron todos. Se salió a buscar a muy poca gente porque es un programa que te tiene que gustar mucho para meterte ahí”, concluyó, en medio de un debate que recién empieza.

Quiénes quedaron nominados en la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó a calentar motores. A un par de días de su estreno, este miércoles los participantes pasaron por el confesionario por primera vez, y quedó definida la primera placa de nominados de esta edición 2026, que ahora está en manos del público.

La gala, transmitida por Telefe y conducida por Santiago del Moro, presentó una dinámica diferente debido a la gran cantidad de concursantes. Algunas nominaciones se registraron durante el día y se mostraron grabadas, mientras que otros residentes votaron en vivo para completar el recuento final.

En esta temporada se incorporó la denominada “placa Generación Dorada”, que introduce un giro en la mecánica: durante las primeras 24 horas el voto es positivo. Es decir, los televidentes eligen a quién quieren mantener dentro de la casa. El jueves 26 de febrero, los tres participantes más votados saldrán de placa, y los cinco restantes estarán expuestos al voto negativo hasta la gala de eliminación, prevista para el lunes 2 de marzo, cuando se revelará al primer eliminado del ciclo.

Primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada cómo fue y quiénes quedaron en placa

Tras el conteo final, los nominados de la semana fueron: Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. El público puede participar votando “GH” al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que se muestra en pantalla durante el programa.

La gran protagonista de la noche fue Carmiña, quien lideró con 31 votos y quedó como la concursante más señalada de este inicio. Muy por detrás quedaron Emanuel y Manuel con 7 votos cada uno, Pincoya con 6, y luego Brian, Zilli, Lucero y Sol, todos con 5 votos.

La gala también dejó momentos de tensión y estrategias al descubierto. Emanuel Di Gioia dio dos votos a Brian y disparó sin filtros: “No lo siento real”, calificándolo además de “chanta”. También dejó en claro su estrategia: “Voy a ir por los personajes más grandes y que se queden los plantas”.

Por su parte, Carmiña usó la nominación espontánea y apuntó directamente a Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia, explicando que su objetivo era “probar si son difíciles de sacar”, dejando en claro que su juego será agresivo desde el arranque.

Otro momento comentado fue el de Divina Gloria, quien al votar a Solange dijo: “Sol es flaca y alta, así que me dan celos”, frase que no pasó desapercibida ni dentro ni fuera de la casa.

Con la placa ya activa y el voto positivo en marcha, Gran Hermano Generación Dorada empezó a mostrar sus primeras alianzas, tensiones y jugadas estratégicas. Ahora la decisión queda en manos del público, que determinará quiénes logran salir de la zona de riesgo y quiénes podrían convertirse en el primer eliminado de la temporada.