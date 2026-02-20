Jimena La Torre reveló la carta clave para Mauro Icardi que más inquieta a Wanda Nara: "Mucho..."

“Hay mucho dinero porque hay mucha prosperidad y también hay mucha sanación del alma para él, así que éxitos, me encanta”, comentó Jimena La Torre.

Luego el periodista Gustavo Méndez ampió que el mes de marzo será fundamental ya que se estima que salga el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara.

"Hay muchas propiedades en juego y estamos hablando de más de 100 millones de dólares", precisó el panelista sobre la disputa legal entre las partes.

Embed

La sorpresiva predicción para la China Suárez que anticipa un vuelco inesperado en su vida

Jimena La Torre analizó el futuro de la China Suárez y habló de los términos de la abundancia, cambios importantes y dejó señales claras sobre su destino sentimental y personal en el 2026.

La reconocida tarotista fue consultada por la figura de la actriz en su visita al ciclo Puro Show (El Trece) y descartó un eventual regreso a la Argentina en caso de que Mauro Icardi cambie de club.

Según explicó la astróloga, la energía que rodea a la actriz estaría fuertemente conectada con el exterior y relacionada estrechamente con Turquía.

“Para la China me sale una carta muy clara: aparece un pez dorado, una playa, un turbante. Hay mucho color turquesa, y eso no es casualidad. El turquesa habla del ojo turco, de Turquía”, detalló.

En ese sentido, remarcó que el mensaje de las cartas apunta a la estabilidad: “Yo la veo quedándose, muy cómoda y feliz con lo que logra, por lo menos durante la primera parte del año”.

Jimena La Torre puso el foco en que la China Suárez es de Piscis y advirtió que el 2026 comenzará con una fuerte revolución emocional, laboral, amor y viajes.

“A Piscis le digo que cuando arranque el año se tome una tacita de té de tilo todos los días, porque arranca con mucha intensidad. Es un año de abundancia, de disfrute, siempre y cuando logre bajar un cambio y mantenerse tranquila”, recomendó la especialista.

“Es raro que las personas de Piscis, y los signos de agua en general, cuando se juntan se separen fácilmente. Cuando se pegotean, duran bastante”, finalizó la conocida astróloga dejando entrever que los vínculos que se consoliden durante ese período podrían ser difíciles de romper.