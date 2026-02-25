La palabra de Cochito López sobre el rumor de que se encerró dos noches con Pampita en un hotel

Asimismo, el automovilista dejó en claro que “no existe nada de esta historia que inventaron”, al tiempo que evitó en todo momento nombrar a Carolina Ardohain o, en su defecto, hacer referencia directa a la modelo actualmente de novia con Martín Pepa.

De esta manera, López despejó dudas poniéndole fin a los rumores que lo involucraron sentimentalmente con la ex de Benjamín Vicuña.

Cochito López habló en LAM - captura

Cuál fue la advertencia de Pampita al desmentir su supuesta infidelidad a Martín Pepa con Cochito López

Carolina “Pampita” Ardohain decidió salir al cruce y ponerle un freno a los rumores que empezaron a ganar fuerza en las últimas horas. Luego de que trascendieran versiones que la vinculaban en una supuesta traición a su actual pareja, Martín Pepa, con el piloto “Cochito” López, la modelo no dudó en tomar cartas en el asunto y hablar públicamente para desmentir todo.

El comentario había sido lanzado en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde Martín Salwe aseguró que habría existido un encuentro entre la conductora y el automovilista. Frente a la repercusión que tomó el tema, Pampita se comunicó en vivo con el ciclo y enfrentó la situación sin rodeos. Desde el comienzo fue terminante: “Es mentira, es un invento”.

Lejos de restarle importancia al asunto, la conductora expresó su malestar por la difusión de este tipo de versiones y pidió que no se continúe amplificando información falsa. Con firmeza, sostuvo: “No quiero que se digan mentiras, no quiero que levanten los portales mentiras”. Su tono dejó en claro que no estaba dispuesta a permitir que el tema siguiera creciendo.

Pero su descargo no terminó ahí. Molesta por el impacto que pueden tener estos rumores en su vida personal, fue todavía más enfática al advertir que podría recurrir a la vía legal si la situación persiste. “Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”, afirmó, marcando un límite claro.

En ese contexto, también defendió su manera de transitar las relaciones y destacó que siempre se manejó con respeto cuando está en pareja. “Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”, remarcó, reafirmando su postura.

Finalmente, cerró su intervención con una declaración contundente, sin dejar espacio a interpretaciones ambiguas: “No permito que ensucien relaciones que para mí son súper valiosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.