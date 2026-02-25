La palabra de Cochito López sobre el rumor de que se encerró dos noches con Pampita en un hotel
El automovilista aclaró en LAM las versiones sobre su supuesto romance con Pampita, quien actualmente está en pareja con Martín Pepa, y fue tajante. Aquí, qué dijo Cochito López.
25 feb 2026, 08:41
La palabra de Cochito López sobre el rumor de que se encerró dos noches con Pampita en un hotel
La farándula argentina se revolucionó este martes después de que Martín Salwe contase en SQP (América TV), que Carolina Pampita Ardohain habría tenido un affaire con Juan Manuel “Cochito” López, estando en pareja con Martín Pepa, en Punta del Este. Según él, “se habrían encerrado dos noches en un hotel”, pero los protagonistas desmintieron cada detalle.
Primero fue la modelo quien no dudó en llamar al programa de Yanina Latorre primero y luego al de Ángel de Brito, cuando Salwe repasó lo dicho en el ciclo anterior, negando de plano la versión y cruzando directamente al periodista.
En tanto, hacia el final del programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, Karina Iavícoli reprodujo el audio que le envió el otro protagonista del chimento: precisamente Cochito López, y fue tajante en su desmentida.
Embed
“Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”, declaró en su breve pero contundente descargo.
Asimismo, el automovilista dejó en claro que “no existe nada de esta historia que inventaron”, al tiempo que evitó en todo momento nombrar a Carolina Ardohain o, en su defecto, hacer referencia directa a la modelo actualmente de novia con Martín Pepa.
De esta manera, López despejó dudas poniéndole fin a los rumores que lo involucraron sentimentalmente con la ex de Benjamín Vicuña.
Cuál fue la advertencia de Pampita al desmentir su supuesta infidelidad a Martín Pepa con Cochito López
Carolina “Pampita” Ardohain decidió salir al cruce y ponerle un freno a los rumores que empezaron a ganar fuerza en las últimas horas. Luego de que trascendieran versiones que la vinculaban en una supuesta traición a su actual pareja, Martín Pepa, con el piloto “Cochito” López, la modelo no dudó en tomar cartas en el asunto y hablar públicamente para desmentir todo.
El comentario había sido lanzado en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde Martín Salwe aseguró que habría existido un encuentro entre la conductora y el automovilista. Frente a la repercusión que tomó el tema, Pampita se comunicó en vivo con el ciclo y enfrentó la situación sin rodeos. Desde el comienzo fue terminante: “Es mentira, es un invento”.
Lejos de restarle importancia al asunto, la conductora expresó su malestar por la difusión de este tipo de versiones y pidió que no se continúe amplificando información falsa. Con firmeza, sostuvo: “No quiero que se digan mentiras, no quiero que levanten los portales mentiras”. Su tono dejó en claro que no estaba dispuesta a permitir que el tema siguiera creciendo.
Embed
Pero su descargo no terminó ahí. Molesta por el impacto que pueden tener estos rumores en su vida personal, fue todavía más enfática al advertir que podría recurrir a la vía legal si la situación persiste. “Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”, afirmó, marcando un límite claro.
En ese contexto, también defendió su manera de transitar las relaciones y destacó que siempre se manejó con respeto cuando está en pareja. “Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”, remarcó, reafirmando su postura.
Finalmente, cerró su intervención con una declaración contundente, sin dejar espacio a interpretaciones ambiguas: “No permito que ensucien relaciones que para mí son súper valiosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.