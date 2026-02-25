A24.com

Desubicado: el comentario íntimo de Diego Mendoza sobre la China Ansa que generó indignación

Diego Mendoza quedó en el centro de la polémica tras sus polémicos dichos sobre la China Ansa en una entrevista.

25 feb 2026, 12:01
china ansa y diego mendoza
Las redes sociales se encendieron contra Diego Mendoza después de sus cuestionables declaraciones en una entrevista. El exfutbolista, pareja de la periodista China Ansa y padre de India y Rafael, quedó en el ojo de la tormenta por la forma en que relató el inicio de su relación.

En el ciclo Infobae Citados, Mendoza repasó cómo comenzó la historia con la conductora de Telefe. Según contó, todo se dio en 2020, en plena pandemia, mientras él jugaba en Ibiza. La primera conexión fue a través de Instagram, con charlas que arrancaron como amistosas y pronto derivaron en videollamadas frecuentes.

Fue entonces cuando lanzó una frase que generó rechazo inmediato: “Yo la quería conocer, porque yo la veía del pecho para arriba. Yo decía ‘mostrame un cul...’, algo. Porque en el Instagram ella era muy periodista. No tenía ni una foto en malla. Y ella ‘no, no, no’, pero acá me vengo a defender porque sí hubo del lado de ella, hacia mí”.

El relato continuó con un episodio que terminó de alimentar la polémica. Mendoza recordó el momento en que Ansa accedió a enviarle contenido privado, aunque la situación se complicó por un detalle técnico: “Me acuerdo de que estaba tomando mate y llega la foto, la abro y se veía borrosa, no cargaba. Entonces empecé a comprar datos, después llega un video y me decía si quería seguir, eran otros tantos euros de datos. Fue el cul... más caro de mi vida. Fue lo más caro que pagué para poder ver eso. Estoy hablando de 500 euros”.

La entrevista cerró con otra declaración que no pasó inadvertida. Al ser consultado sobre si en ese momento pensaba que ella podía convertirse en la madre de sus hijos, respondió: “Lo sentí cuando llegó el video. Me cae bien, es divina, labura y aparte está buenísima, es la madre de mis hijos”.

Las palabras del exjugador desataron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el tono y la forma en que se refirió a Ansa.

Qué contó la China Ansa de las conversaciones que tuvo con un famoso futbolista que la perseguía pidiéndole fotos íntimas

La relación entre La China Ansa y Diego Mendoza tuvo un inicio muy distinto al que cualquiera hubiera imaginado. No se trató de un encuentro fortuito ni de un romance clásico, sino de un vínculo que fue tomando forma lentamente, a través de la distancia y en medio de un intercambio constante de mensajes, solicitudes incómodas y charlas que parecían no terminar nunca.

En una entrevista reciente con Infobae, la periodista compartió aspectos desconocidos de cómo comenzó su historia con el exdelantero, que en ese entonces se encontraba jugando fuera del país. Según relató, todo se dio de manera virtual y se intensificó durante la pandemia, cuando las restricciones hicieron imposible cualquier encuentro cara a cara.

“Jugaba afuera. Charlábamos, charlábamos y nos agarró la pandemia y no nos conocimos. Quedó todo virtual”, recordó Ansa, subrayando que durante mucho tiempo la relación se sostuvo únicamente a través de pantallas.

Lo que más sorprendió fueron las conversaciones que mantenían. Con franqueza, La China contó que Mendoza insistía una y otra vez con pedidos de fotos íntimas, algo que para ella resultaba incómodo, especialmente por su exposición pública y su rol profesional.

“Pasamos un año y medio mandándonos fotos. Encima, él me pedía una foto de 'algo'”, confesó, en una declaración que rápidamente generó comentarios y repercusión.

La periodista explicó también por qué se negaba a cumplir con esas solicitudes, incluso planteándolo desde su lugar laboral. “Yo le decía: ‘pero yo soy periodista’”, relató, dejando claro el límite que imponía en ese momento.

Entre risas, agregó una frase que ilustró el nivel de presión que sentía: “Imaginate que salía La China con Covid y en bolas. A mí mi jefe me mataba”, lanzó, generando sorpresa y carcajadas.

Así, Ansa expuso un costado poco conocido del inicio de su vínculo con Diego Mendoza, una historia que nació en plena virtualidad y que, según sus propias palabras, estuvo marcada por insistencias y pedidos que hoy recuerda como parte de una etapa tan intensa como insólita.

