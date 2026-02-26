Una productora de Chiquititas destrozó a Cris Morena con revelaciones impactantes: "Es malísima"

Embed

De todos modos, también destacó su capacidad profesional: “La mina es re talentosa, no le podés quitar mérito. Era sumamente exigente, pero eso no invalida que la gente le tenía miedo. Los chicos le tenían miedo”, sostuvo. Según relató, las jornadas eran extensas: “Los nenes entraban a las 12 del mediodía y se iban a las 9 de la noche del teatro”.

En ese punto, Ángel De Brito intervino para señalar que “Cris modificó esas actitudes y cambió como el mundo fue cambiando”, reflexión con la que la productora coincidió.

Tras la difusión de la entrevista, las redes sociales se hicieron eco y varios usuarios compartieron experiencias o recuerdos vinculados a aquella etapa. “Yo soy de la época de Jugate conmigo, y la hija Romina cantaba una canción que decía... ‘Tengo que ser flaca, flaca flaca flaca, tengo que ser flaca ni un gramo de más, ya no como nada me muero de hambre’... Así era la letra de la canción. Hoy tengo 50 y la recuerdo aún, imagínense en esa época la escuchaban y miraban adolescentes”, comentó una seguidora. Otra aportó: “Se apagaba la cámara y todo era gritos. Mi mamá iba a las grabaciones y me lo cuenta siempre. Nadie se lo dijo. Lo presenció”.

Sin embargo, no todas fueron críticas. También aparecieron voces en defensa de la productora. “Siempre dijeron que Cris Morena era brava. Y ella jamás dijo que era un ángel, no sé por qué se asombran. Pero yo veo que todos los que trabajaron con ella, o el 90 por ciento, la ama”, escribió un usuario. Otro resumió: “Es rigurosa. Y le gustan las cosas bien”.

Cris Morena y elenco de Chiquititas

Cuál fue la denuncia de Gastón Soffritti contra Cris Morena

En septiembre de 2025 salió a la luz una versión explosiva: Gastón Soffritti habría deslizado una fuerte acusación por presuntos malos tratos contra Cris Morena en su libro Vos Sí Que No Tenés Problemas. Se trata de la primera publicación del actor, que vio la luz el 1° de septiembre de ese año y en la que repasa su recorrido personal y profesional, narrado en primera persona y sin filtros.

Con 33 años y casi un cuarto de siglo de trayectoria, Soffritti comenzó su carrera cuando apenas tenía 9, al debutar en la telenovela Yago, Pasión Morena. Luego llegarían títulos que marcaron a toda una generación como Rincón de Luz, Floricienta y Patito Feo, entre otros proyectos exitosos. Como tantos otros niños actores, dio sus primeros pasos dentro del universo creativo de Cris Morena, una verdadera usina de talentos infantiles y juveniles.

A poco más de diez días de la publicación del libro, el tema estalló en televisión. En Vamos las chicas, el ciclo que conduce Mercedes Cordero junto a Victoria Casaurang, Marialè Mroue y Naiara Vecchio por la pantalla de Ciudad Magazine, se leyeron fragmentos del texto que llamaron poderosamente la atención. Si bien en ningún momento se menciona directamente a Cris Morena, todo indicaría que las palabras del actor apuntarían a ella al recordar situaciones incómodas y tensas vividas durante grabaciones y ensayos teatrales en su infancia.

Embed

Según citaron de manera textual en el programa, Soffritti describe: “Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violenta”.

En ese contexto, una de las panelistas planteó una comparación inevitable: “¿No es lo mismo que dijo la China Suárez el año pasado cuando de hablaba de Cris Morena y hacía referencia a que a ella no le gustaba los tratos con la gente?“.

Más adelante, al continuar con la lectura, compartieron otro pasaje contundente del libro: “Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota? tenías que entrar por el otro lado’”. Tras eso, desde el panel reflexionaron: “Acá no la menciona, todo el mundo hubiera pensado que era Cris y si no hablaba de ella hubiera estado bueno que la corra”.