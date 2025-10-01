La China Suárez y su hija Rufina alentaron a Icardi en el Galatasaray con una camiseta especial: las fotos

Eugenia la China Suárez viajó hace unos días a Turquía con su hija mayor Rufina luego de regresar por unos pocos días a la Argentina donde dejó a sus otros dos hijos, Magnolia y Amancio, al cuidado del papá, Benjamín Vicuña.
La actriz se hizo presente en la cancha del Galatasaray para alentar especialmente a Mauro Icardi en la victoria del popular equipo turco por 1 a 0 frente al Liverpool por la Champions League.
La artista mostró imágenes desde la platea del estadio junto a su hija, fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré, y se mostró feliz acompañando a su novio y con una vestimenta especial.
La actriz lució una camiseta con el número 9 que utiiza su novio Mauro Icardi y abajo el nombre China con brillos en tono plateado, totalmente personalizada de manera especial para ella.
La China mostró una serie de fotos viviendo el partido como una fanática más y se mostró sonriente con su hija disfrutando del catering del lugar y acompañada también por el el fisioterapeuta de Icardi y dos amigos cercanos del rosarino, Marcelo Calello y Luli Di Pace.
El futbolista regresó a las canchas hace unos meses de manera oficial sumando minutos de a poco desde el banco de suplentes y de la mejor manera después de la grave lesión sufrida a fines de 2024.
En noviembre de 2024, Mauro Icardi sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha durante un partido del Galatasaray en la Europa League por la cual fue intervenido quirúrgicamente en la Argentina y encaró un largo proceso de recuperación física durante varios meses.
"Orgullosa de vos. Quisieron humillarte y hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón", había expresado la China Suárez ante el regreso de Icardi a la actividad deportiva y convirtió un gol.
Antes de viajar a Estambul con su hija mayor, la China Suárez dejó en la casa de Benjamín Vicuña a sus hijos Magnolia y Amancio para que queden a su cuidado.
La actriz llegó a la vivienda de su ex manejando su auto y se retiró del lugar sin dar declaraciones ante la presencia de las cámaras del ciclo Intrusos (América Tv).
Desde las redes sociales, el chileno compartió imágenes del fin de semana familiar que pasó junto a sus hijos, su madre Isabel Luco Morandé y su novia Anita Espasandín.
“Amor de amores”, describió el actor chileno al compartir en Instagram una foto de su madre junto a sus nietos. Y luego mostró otra postal abrazado con su pareja: "Gracias por tanto", expresó el artista.
Y también reflejó en imágenes un momento de pura conexión entre los hermanos Magnolia y Amancio sentados y charlando en el living frente al estufa estilo chimenea.