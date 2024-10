La China Suárez y Wanda Nara mostraron sus curiosos "autoregalos" por el Día de la Madre

"Llegó mi auto regalo por el día de la madre. Adivinen", posteó la actriz y cantante con una serie de opciones.

"Joyas, carteras, zapatos, ninguna anterior", indicó como opciones la madre de Rufina, Magnolia y Amancio. Y horas más tarde mostró un video disfrutando del regalo en cuestión.

Se trató de una consola arcade que mezcla música y movimientos físicos y en las imágenes la China se mostró a pura sonrisa jugando en su casa.

Poco después, Wanda Nara, madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca, también mostró que se había comprado ella misma un presente para este día tan especial.

"De mí para mí. Me auto sorprende todo lo que puedo hacer sola", indicó la conductora de Bake Off Famosos, Telefe, mostrando sus nuevas carteras, sumando así otros nuevos diseños para su colección de lujo.

china suarez auto regalo dia de la madre.jpg

wanda nara auto regalo dia de la madre.jpg

El grave accidente que sufrió la China Suárez en su casa: "Por suerte no perdí el dedo"

En las últimas horas, la China Suárez les contó a sus seguidores que sufrió un grave accidente en su casa y resaltó: "Por suerte no perdí un dedo".

A través de sus historias de Instagram, la actriz comentó: "Pasaron cosas. Ya salí de la guardia. Por suerte no perdí el dedo. Ahora les cuento". Acto seguido, la ex Casi Ángeles compartió una foto con el dedo ensangrentado.

En un video, Rufina, la hija más grande de la cantante, explicó: "Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasó un lagarto". "Nuestra perra, que es gigante, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Se le quedó colgando", agregó.

Además, la China subió otro video en el que se ve al lagarto saliendo de la pileta y escribió sobre el mismo: "Vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo. Respetamos su espacio y le dejamos comida, solamente mordió porque se estaba defendiendo de mi perra. Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave".

Y sumó: "El lagarto está bien, mi perra también. Lo mío fueron heridas superficiales y como tenía la antitetánica solo me dieron antibióticos. ¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo".

"Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado", cerró la actriz.