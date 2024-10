El grave accidente que sufrió la China Suárez en su casa: "Por suerte no perdí el dedo"

china suarez_accidente_2.jpg

En un video, Rufina, la hija más grande de la cantante, explicó: "Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasó un lagarto". "Nuestra perra, que es gigante, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Se le quedó colgando", agregó.

Además, la China subió otro video en el que se ve al lagarto saliendo de la pileta y escribió sobre el mismo: "Vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo. Respetamos su espacio y le dejamos comida, solamente mordió porque se estaba defendiendo de mi perra. Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave".

Y sumó: "El lagarto está bien, mi perra también. Lo mío fueron heridas superficiales y como tenía la antitetánica solo me dieron antibióticos. ¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo".

"Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado", cerró la actriz.

El filoso mensaje de la China Suárez para Lauty Gram tras confirmar que está soltera: "Yo no persigo"

Luego de que la China Suárez compartiera un mensaje en sus redes sociales confirmando que está soltera, la actriz posteó en las últimas horas una filosa indirecta que estaría dirigida a su ex, Lauty Gram.

“No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta. Que se muera por mí y me haga la vida más feliz”, había escrito la cantante en una historia de Instagram.

Ahora, en una publicación, la China subió una selfie de ella y un video en el que habla la modelo estadounidense Kendall Jenner. "No persigo, yo atraigo", dice en el video una de las hermanas de Kim Kardashian.

China Suárez.jpg

Y agrega la norteamericana: “Lo que está destinado para mí, simplemente me encontrará”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y le comentaron: "Reina, nunca aceptes menos de lo que te merecés", "Nada sucede por casualidad, bebé, encontraste lo que estabas buscando", "¡Imaginate tener que perseguir a alguien con esa cara! Jaja, ni en sueños de ellos", entre otros mensajes.