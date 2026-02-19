Ivana Icardi se plantó ante la aparición pública de Guido Icardi y fulminó a Wanda Nara: "La doña..."

Y en otro mensaje apuntó directamente contra su ex cuñada y el sorpresivo encuentro que mantuvo con su hermano: "Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en tv, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza".

ivana icardi tras la aparicion de guido icardi y su encuentro con wanda nara

Guido Icardi habló de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

En su visita al programa Intrusos (América Tv), Guido Icardi dio su opinión sobre la guerra que se desató entre su hermano Mauro Icardi y Wanda Nara tras la separación.

"Yo no compartí momentos con ellos. En su momento creo que habrá pensando que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años", indicó el joven.

Sobre el fuerte vínculo que genearon los hijos varones de Wanda y Maxi López con Mauro a lo largo de esos años del matrimonio, Guido Icardi explicó: "Creo que (los nenes) lo llamaba papá a Mauro pero porque él se lo ganó. Había muchos videos de cuando empezaron ellos y Mauro los sacaba a los chicos a jugar a la pelota y le decían papi, como que estaba la figura paterna".

Natalie Weber le consultó directa sobre qué sentía al ver a Wanda denunciándolo a su hermano por violencia, a lo que Guido dejó en claro su opinión en este tema tan sensible y que derivó en un fuerte conflicto entre las partes.

"A mí me toca en el sentido que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda. Mi hermano será obsesivo con sus cosas pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga actitudes violentas", comentó el hermano del futbolista.

"Él la amaba a Wanda", reconoció Guido. Y cerró: "Ahora es capítulo nuevo (con la China Suárez). No creo que se esté vengando, se va desgastando la pareja con los años y aparece una nueva oportunidad".