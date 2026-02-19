Ivana Icardi se plantó ante la aparición pública de Guido Icardi y fulminó a Wanda Nara: "La doña..."

Guido Icardi reapareció públicamente después de mucho tiempo en una extensa entrevista en el piso de Intrusos (América Tv) donde habló de varios temas familiares, entre ellos, la escandalosa separación de su hermano Mauro Icardi y Wanda Nara.
Ivana Icardi reaccionó desde las redes ante la visita de su hermano Guido Icardi a Intrusos y el posterior encuentro con Wanda Nara, ex de Mauro Icardi.
Tras su testimonio en televisión la sorpresa fue aún mayor cuando horas más tarde se reunió con la propia Wanda, Martín Migueles y Maxi López, en una foto que subió el joven y que fue reposteada por la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
Ante este panorama, quien recurrió a las redes sociales de manera picante fue Ivana Icardi, quien se sabe que desde hace muchos años mantiene marcadas diferencias con la ex mujer de Mauro Icardi.
A través de su cuenta en X, Ivana Icardi fue contundente tras ver a su hermano Guido en un programa de televisión: "No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado", marcó su postura.
Y en otro mensaje apuntó directamente contra su ex cuñada y el sorpresivo encuentro que mantuvo con su hermano: "Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en tv, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza".
En su visita al programa Intrusos (América Tv), Guido Icardi dio su opinión sobre la guerra que se desató entre su hermano Mauro Icardi y Wanda Nara tras la separación.
"Yo no compartí momentos con ellos. En su momento creo que habrá pensando que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años", indicó el joven.
Sobre el fuerte vínculo que genearon los hijos varones de Wanda y Maxi López con Mauro a lo largo de esos años del matrimonio, Guido Icardi explicó: "Creo que (los nenes) lo llamaba papá a Mauro pero porque él se lo ganó. Había muchos videos de cuando empezaron ellos y Mauro los sacaba a los chicos a jugar a la pelota y le decían papi, como que estaba la figura paterna".
Natalie Weber le consultó directa sobre qué sentía al ver a Wanda denunciándolo a su hermano por violencia, a lo que Guido dejó en claro su opinión en este tema tan sensible y que derivó en un fuerte conflicto entre las partes.
"A mí me toca en el sentido que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda. Mi hermano será obsesivo con sus cosas pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda ni que tenga actitudes violentas", comentó el hermano del futbolista.
"Él la amaba a Wanda", reconoció Guido. Y cerró: "Ahora es capítulo nuevo (con la China Suárez). No creo que se esté vengando, se va desgastando la pareja con los años y aparece una nueva oportunidad".