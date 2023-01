La contundente reacción de Facundo Arana cuando le preguntaron por Romina Gaetani 

Visiblemente molesto, Arana pidió enérgico: "No me busquen más por ese tema, porque realmente es un tema que para mí está cerrado". Y remarcó: "No tengo nada que decir. Ese es un tema que yo ya cerré. De lo que sí puedo hablar es de Los 39 escalones. Ese tema lo cerré en público y en privado, que era lo que más me importaba".

Facundo Arana - No tengo nada para decir - captura Socios del espectáculo.jpg Al ser consultado por la prensa por las declaraciones de Romina Gaetani, el actor Facundo Arana aseguró que es un tema terminado.

En tanto, ante la insistencia de los periodistas el actor se puso firme. "¿Podemos cortar acá? Podemos hablar de Los 39 escalones, o terminar la nota acá. Es un tema que para mí está cerrado hace mucho tiempo. Desde mayo está cerrado", disparó molesto.

Por último, el ex compañero de ficción de Romina Gaetani concluyó: "Lo que sí les pido es que no me importa lo que pase, pero no me busquen más por ese tema porque realmente es un tema que para mí está cerrado", en un intento por dar por concluido el escándalo.

María Susini le respondió con todo a Romina Gaetani, tras el dardo por su conflicto con Facundo Arana

Recientemente Romina Gaetani volvió a referirse al conflicto que vivió con Facundo Arana meses atrás al tildarlo de violento y no dudó en disparar contra María Susini, la mujer del actor, acusándola de salir a hablar ella en defensa de su marido en lugar de poner él la cara.

En tanto, hace unas horas la modelo salió a responderle duro a la actriz enemistada con el padre de sus hijos. "Yo no soy de hablar con los medios pero, si vamos a ser sinceros y honestos, creo que en todo caso, cada uno tiene que acomodar su cerebro. Y si hay gente que le conviene acomodarlo de acuerdo a su situación y a lo que ella le conviene...", arrancó contundente María Susini en declaraciones a Socios del espectáculo (El Trece).

María Susini - Gaetani quiere prensa - captura Socios del espectáculo .jpg

"Cuando ellos se juntaron a hablar, ella le dijo a Facu que estaba todo bien y que volverían a trabajar juntos. Yo estaba ahí. Lo único que yo dije ese día fue: 'Yo en Romina no confío'. Creo que él pecó de inocente y de bueno. Creo que él está mucho más arriba de todo esto y que no tiene nada que ver con lo que ella habla", afirmó Susini en defensa de Arana.

Al tiempo que agregó enérgica que "En todo caso, a quien tengo que abrazar y acompañar es a Facu, que es un ser extraordinario y que lo único que hizo con Romina es acompañarla en los momentos que yo le dije: 'Correte, no tenés por qué ayudar a alguien así'".

María Susini - Gaetani tiene que acomodar su cerebro.jpg

Como si esto fuera poco, María apuntó durísima contra Romina Gaetani mencionando un tema personal. "Pregúntenle a Romina con quién estaba ella y a quién defendía ella cuando no tenía que defender. Estoy hablando de su ex pareja", lanzó de repente Susini.

"Preguntale a Romina sobre la hija de su ex pareja y que hable de eso. En vez de hablar de alguien que tiene un corazón noble, que es alucinante y que ni merece esto. Facu es mucho más que todo esto y esto es una novela que se arma en base a lo que alguien le conviene", cerró contundente la mujer de Arana.