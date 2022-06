El profundo mensaje de Facundo Arana tras el escándalo con Romina Gaetani

Arana explicó que, desde que habló Gaetani, eligió resguardarse en la intimidad de su familia y, por esa razón, no habló en los medios. "Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho", siguió.

"Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos... es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo", añadió.

Por último, el actor culminó su posteo con una definición de su filosofía de vida. "Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo", concluyó.

Romina Gaetani y Facundo Arana: el comunicado oficial tras el acuerdo entre los actores

Romina Gaetani y Facundo Arana llegaron a un acuerdo tras el escándalo que se desató días atrás. Según señaló Diego Suárez Mazzea, Jefe de Prensa y Comunicación de Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, pudieron limar asperezas y no recurrirán a instancias judiciales.

En la tarde del domingo 29 de mayo, Mazzea compartió en su cuenta de Instagram un comunicado oficial que fue replicado por todas las partes involucradas en el escándalo.

El mismo indica: "Por medio de la presente se los entera y hace saber que el día viernes 27 de mayo del corriente en horas de la noche se llevó a cabo una privada entre el Sr. Facundo Arana y la Sra. Romina Gaetani, acompañados respectivamente de sus letrados patrocinantes, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco, en virtud del conflicto entre ambos, de público y notorio conocimiento".

"Durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones, pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional. Atte. Dres. Fernando Burlando e Ignacio Trimarco", informa el escrito de los letrados.