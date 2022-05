La contundente reacción de Romina Gaetani ante la defensa de María Susini a Facundo Arana 

Este lunes en el programa de Ángel de Brito, María Susini salió al aire para defender fuertemente a su pareja tras las acusaciones en su contra.

"Yo convivo con Facu hace muchísimos años y está lejos de ser violento. Vivo con él, respiro con él, y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así", afirmó la modelo.

Susini no desmintió las discusiones que se dieron durante las grabaciones de Noche y día, a las que se refirió Gaetani, pero indicó que no le parecía justo que, por esos hechos, cataloguen a su pareja de "violento".

"Se puede calentar un día y puede pegarle a una mesa, ¿pero en qué contexto?", exclamó y volvió a defender al actor. "Es un ser de luz. Es divino. Y es un ser humano, que se puede calentar, pero está lejos de ser violento", remarcó.

"Esta siendo acusado de algo que a mí no me consta", añadió. Susini también comentó que Gaetani y Facundo tuvieron una excelente relación mientras protagonizaban Noche y día: "Durante el tiempo que duró la tira, no estuvieron peleados, todo lo contrario. De hecho, Romina vino a casa".

Por último, la modelo reiteró que le parecen infundadas las acusaciones contra su pareja. "Si alguna vez se calentó o reaccionó mal, no es lo mismo que hablar de violencia de género", sentenció.

Embed

La actitud de Romina Gaetani tras las declaraciones de María Susini

Y tras las declaraciones de Susini, Intrusos fue a buscar a Romina Gaetani para saber qué opina al respecto y su reacción fue contundente.

"No puedo hablar de eso porque me estoy enterando con vos... No puedo opinar, de verdad no puedo opinar", le dijo la actriz a Alejandro Guatti, en un adelanto de la nota que se verá completa esta tarde en el ciclo de América.