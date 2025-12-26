El provocador gesto de Mauro Icardi al hijo de la China Suárez que armó una nueva guerra con Benjamín Vicuña

Amancio Vicuña

Qué dijo la China Suárez ante el posible pase de Mauro Icardi a River

Esta semana, el periodista Pablo Calvari, ligado a River Plate confirmó la reunión entre Mauro Icardi y el presidente del club. “Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a segundo plano. Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026″, reveló Calvari en su cuenta de X

“La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina”, cerró el periodista que inmediatamente fue desmentido por la actrz.

“¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja. No soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", fue el mensaje que la China Suárez escribió furiosa en X.