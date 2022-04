La curiosa reacción de Melody Luz tras encontrar a Alex Caniggia y Majo Martino en la cama

alex caniggia majo martino y melody luz.jpg Cuando Melody Luz llegó al cuarto de huéspedes de El Hotel de los Famosos para tender las camas, Alex Caniggia jugó al histeriqueo metiéndose debajo de las sábanas de Majo Martino.

“Majo, arriba, vaga. ¡Qué vaga de m….. que sos! No te levantes, dormí ahí”, gritó Alex Caniggia mientras se metía debajo de las sábanas de su compañera de cuarto, al tiempo que Melody visiblemente incómoda le avisaba al mellizo que iba a tender su cama. “No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo, cuchareando, cuchicheando debajo de las sábanas. La verdad es que no me sorprende, no me molesta, así que los dejo solos a los dos”, deslizó luego la bailarina no muy convencida de sus palabras pero intentando no mostrarse afectada.

Claro que al ingresar a la habitación Gabriel Oliveri, el gerente del hotel, para chequear todo Melody Luz no dudó en señalarlos y apuntar “Es la única cama que no puedo hacer”. Pero se encontró con la lacónica respuesta “Bueno, pero a los huéspedes hay que esperarlos. No queda otra”. Y como si esto fuera poco, luego Majo Martino se atajó de la icardiada a su 'amiga' asegurando “Si fuéramos otra cosa, todavía. Pero siendo amigas, ¿qué me puede reprochar?”.

Alex Caniggia y Melody Luz, juego de seducción al límite

Tras la polémica salida de Leo García, que se fue muy enojado con Martín Salwe, se vio un momento de sumo voltaje entre dos participantes del reality El hotel de los famosos, El Trece. "Buena suerte y a pasarla bien", decía la consigna que planteaba el juego en la suite que vivieron Melody Luz y Alex Caniggia.

Los dos participantes ingresaron a la suite y ahí debieron cumplir con algunos juegos al límite en donde se los vio muy cerca. La bailarina ganó el desafío de huéspedes y podía decidir a una persona que la acompañe en la suite. Ella ahí eligió al mediático para que la acompañe.

alex caniggia 2.jpg Alex Caniggia y Melody Luz en la suite del reality El hotel de los Famosos (El Trece).

“Por una buena noche”, brindaron los dos apenas ingresaron a la habitación. Y así resultó. Ambos se prestaron a una serie de pruebas que les dejaron anotadas en una tarjeta en donde muchas veces quedaron muy cerca.

“Yo siento que en esa parte específica del olfato los dos nos calentamos un poco más”, reconoció Melody Luz. “El Emperador es un caballero, lo que pasa en la suite queda en la suite”, cerró Alex Caniggia.