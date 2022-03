El sorprendente elogio de Silvina Luna a Alex Caniggia

alex caniggia.jpg

En charla con revista Gente, Silvina Luna habló de lo que será regresar a la televisión en un reality, conducido por Pampita y El Chino Leunis: “Es rarísimo. A mi me divierten estas cosas. Es un rol más que voy a hacer en esto de desafiarme a entrar. Igual son otros tiempos porque con Gran hermano no sabíamos mucho y ni usábamos el teléfono”.

Y amplió: “Entro para pasarla bien, hacer un detox tecnológico para estar en el presente y conectarme con los chicos que están ahí. Me parece divertido. Si en algún momento dejo de sentirme así calculo que me iré. Mi lema es disfrutar. La gente me va a poder ver desde otro lugar. Pasaron veinte años de Gran hermano, hubo un camino recorrido y quiero que me conozcan desde otro lugar”.

Y en particular se refirió al Emperador Alex Caniggia y lo destacó: “Yo no conozco a Alex Caniggia, pero lo he visto en la tele y me hace reír. Yo tengo una parte lúdica que siempre está disponible. Esto de ser zen me ayuda porque es una base a tierra. Si da para ponernos a meditar o hacer yoga, genial. Yo soy camaleónica”.

silvina luna.jpg

Picante comentario de Alex Caniggia contra Pampita

Hace unos días, en la previa al estreno de El hotel de los famosos, Alex Caniggia lanzó un polémico comentario contra la conductora Pampita, que luego borró: “Está la mucama en el programa pero, ¿me preparará la cama?”, escribió El Emperador en Twitter, comentario que luego sacó.

Y también acotó: "Yendo al hotel como única estrella, para conocer a mis compañeros tuve que ver en Wikipedia, creo que todos deberían chupar mis medias”.