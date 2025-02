La defensa de Wanda Nara pidió recusar al juez de familia por un encuentro con Icardi: "Se sentó a comer..."

“El juez se sentó a comer con el progenitor nuggets y papitas, tomando una gaseosa, conforme a los propios dichos de las nenas, habiendo escuchado estas mismas en palabras del juez que vino a casa que, en cuanto ingresó al domicilio, le manifestó al señor Icardi: ‘¿No habrá cámaras con audio acá, no? Porque me juego el trabajo’, según relataron las propias nenas”, detalló Candalaft.

En tanto, la letrada del delantero de Galatasaray, Elba Marcovecchio, afirmó que “Icardi no estaba con las nenas en el momento en que fue la charla porque fue privada”.

"Esto sucedió el 21 de diciembre, o sea pasaron todos los plazos judiciales para ver si lo consideraron incorrecto. En su momento Ana Rosenfeld no lo impugnó porque la escucha no estuvo mal. ¿Por qué lo trae a colación ahora? Porque no le gustan las resoluciones", agregó Marcovecchio, quien calificó la recusación como “mala fe procesal".

Ahora, un nuevo juzgado quedó a cargo hasta que la Cámara resuelva si el juez Hagopian debe ser apartado. La disputa judicial entre Wanda y Mauro parece no tener fin, y esta jugada suma más tensión.

Embed

El plazo límite para Wanda Nara en la batalla con Mauro Icardi: cuál es su plan y las cons

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló mucho en los últimos días y este lunes 17 de febrero se cumple la fecha límite para que la mediática le entregue al futbolista a sus dos hijas.

En este sentido, en charla con el ciclo A la Barbarossa, Telefe, el abogado de Wanda, Nicolás Payarola, explicó cuál es la idea que tienen y qué podría pasar en caso de no cumplir con las fechas estipuladas.

"No estamos reteniendo una cosa, estamos escuchando a las nenas. Creemos que es sano para ellas compartir con ambos padres pero necesitamos que se den las condiciones necesarias", precisó el letrado.

El juez que entiende en la causa estipuló que este lunes 17 de febrero es la fecha límite para que Wanda le de al futbolista a sus dos hijas para que pasen un tiempo con él. En caso de no cumplir, la mediática podría ser buscada por la fuerza policial para que cumpla con lo impuesto por el juez.

"No es una entrega, van a compartir con su papá. Estamos buscando que todo se de en armonía, respetando el pedido que hicieron las menores. El domingo por la noche hubo comunicaciones para ver si esto podía darse", comentó el abogado de Wanda Nara.

Y amplió al respecto de la intención de su clienta de cumplir con todo lo requerido por la Justicia: "Ellas hablaron con su papá y le explicaron cómo querían que fueran las cosas pero no sé si se podrá llegar a un acuerdo".

Además, el abogado remarcó que su clienta siempre priorizó el bien de sus hijas y que en enero presentó un pedido para que las menores hicieran terapia, algo que Mauro Icardi no aceptó.

"La madre lo ha solicitado pero el padre lo rechazó por lo cual no se puede acceder a ese servicio. Intervino el Ministerio Público Tutelar porque sentimos que es muy necesario que ellas tengan esa contención", explicó Payarola.