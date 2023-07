La desesperada reacción de Andrés Nara tras enterarse de la internación de Wanda

“Me acabo de enterar por ustedes de esta noticia. Estuve tratando de chequear y no di con nadie. Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando”, dijo en diálogo con A la tarde.

Andrés comentó que el vínculo entre ellos había mejorado, pero hace poco volvieron a distanciarse. “Veníamos bien pero últimamente no, nos desconectamos un poco por pavadas”, explicó.

“Obviamente estoy preocupado porque no pude chequear. No estoy cerca de Los Arcos. Estoy tratando de averiguar un poco más a ver si necesita algo”, remarcó.



Al finalizar, Andrés aseguró que buscará acercarse al Sanatorio para seguir de cerca la evolución de Wanda. “Voy a tratar de comunicarme y ver si puedo tomar cartas en el asunto de forma personal para saber si necesitan algo o tengo queir yo de urgencia”, cerró.

Wanda Nara (3).jpg

Los detalles sobre el cuadro clínico de Wanda Nara

En diálogo con A la tarde, Marcelo Polino dio a conocer una información delicada sobre la salud de Wanda Nara. El periodista mencionó que logró comunicarse con una enfermera del Sanatorio Los Arcos.

“Están evaluando punzarle la médula, pero no tengo más que eso", afirmó en el programa de Karina Mazzocco en America Tv. Además, revelaron que le practicaron estudios y habrían arrojado que tiene altos los glóbulos blancos.

En el ciclo indicaron qué hay muchas versiones sobre el estado de la conductora. Sim embargo, no hay aún un parte médico oficial, ni comunicado de la familia.