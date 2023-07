Los delicados detalles del cuadro clínico de Wanda Nara tras su internación de urgencia

Embed

Diana Deglauy, en tanto, sumó información. "Le dieron los glóbulos blancos altos. Lo cual podría ser por una infección. Hay una información que está circulando sobre un problema en el bazo", añadió.

En el programa de Karina Mazzocco se comunicaron con Andrés, el papá de Wanda, que indicó no tener detalles del cuadro de su hija. "La verdad no sabía nada. Me estoy enterando de esta noticia", afirmó.

Hasta el momento, la conductora de MasterChef no publicó ningún mensaje en sus redes. Hay un estricto hermetismo en su entorno.

El romántico mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara por su primer Martín Fierro: "Ya demostraste..."

Wanda Nara obtuvo su primer Martin Fierro 2023 como revelación por su labor en el programa ¿Quién es la máscara?, Telefe, y vivió una noche muy especial en el hotel Hilton donde estuvo acompañada con sus hijos y su marido Mauro Icardi.

El futbolista se mostró emocionado por el galardón de su esposa y desde su cuenta de Instagram le dedicó un emotivo mensaje tras el galardón obtenido.

image.png







"Felicitaciones mi amor @wanda_nara, tu primera experiencia en Tv y ya demostraste lo que vales, como cada cosa que te propones y lo haces con todo el éxito del mundo", expresó en su posteo Icardi.

Y agregó junto a varias fotos de lo vivido en el hotel Hilton: "En tu primer año te toca recibir tu primer Martín Fierro y me siento orgulloso de poder acompañarte y estar a tu lado junto a nuestros chiquitos. Te amamos felicitaciones una vez mas!".

A lo que Wanda comentó emocionada: "Gracias mi amor soy la mujer más afortunada por tenerlos a ustedes".