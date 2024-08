La desesperada reacción de Tamara Pettinato tras conocerse su escandaloso video con Alberto Fernández

Mientras el video comenzaba a ser difundido en los canales y estallaban los usuarios en las redes, lo cierto es que Tamara se preparaba para salir al aire en Bendita (El Nueve), pero decidió no cumplir con el compromiso laboral.

"Tamara Pettinato está encerrada en el camarín de Canal Nueve porque hoy le tocaba estar en el panel de Bendita después de que se filtre el video...", comunicó el periodista Nacho Rodríguez en su cuenta de X.

Mientras tanto, en el aire del programa, el conductor Beto Casella hizo referencia a lo sucedido y expresó: "Hay entender que está abrumadísima y conmocionada en este momento, pero en algún momento va a tener que explicar. Es una figura pública y es el ex Presidente".

reacción de Tamara Pettinato tras el video

Qué dijo Tamara Pettinato sobre sus visitas a Alberto Fernández en la Casa Rosada: "Fui por..."

En medio del escándalo por las denuncias contra Alberto Fernández por violencia de género, este jueves se conoció un polémico video de Tamara Pettinato en una de sus visitas a la Casa Rosada durante sus años como presidente.

Dado que sus visitas ya era de público conocimiento, antes de que salga a la luz el video de ella en el despacho presidencial, Tamara había realizado un descargo al respecto en el programa conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

"Yo había pedido que no hablemos del tema, porque se que es poner el foco y que me sigan puteando, no paro de recibir mensajes y dicen gato, pete…, pu…, sin saber si quiera por que fui. No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado", declaró en su momento.

Y continuó: "No siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos si n saber el motivo, pero otro es la violencia que viene después".

“¿Quieren que diga algo? Si, fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar, y no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo", concluyó.