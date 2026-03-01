Mirtha Legrand reveló el fuerte diagnóstico que le dieron al nacer: "Creían que me iba a morir"

“Menos mal que (en la invitación) puse sin regalo, porque me llenaron de regalos de flores fantásticos”, bromeó. Por último, Mirtha contó entre sonrisas que la lluvia arruinó el festejo en el jardín, por lo que tuvieron que ingresar al interior de la casa de su hija.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su posilble pase a Telefe

El viernes, según se contó en el programa Intrusos, Mirtha Legrand recibió firmes propuestas de Telefe en medio de un momento de tensión con las autoridades de su actual canal, El Trece.

Todo habría comenzado a gestarse durante el reciente festejo de cumpleaños de La Chiqui, cuando Gustavo Scaglione, CEO de Telefe, fue uno de los invitados. Fuentes cercanas a Mirtha, como el periodista Carlos Monti, contaron que la diva se mostró “muy contenta” con la visita y deslizó que no sería raro imaginarla celebrando sus 100 años en 2027 en esa señal, incluso compartiendo espacio con Susana Giménez.

“Para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente”, señaló la periodista Paula Varela en el mismo ciclo. De hecho, recordaron que cuando surgió la posibilidad de hacer la ficción La Dueña en esa pantalla, la aceptaron en parte para cumplir ese viejo deseo.

Además, se suma la ausencia de figuras claves de El Trece como Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández en la fiesta de Mirtha, que también alimentó las interpretaciones de un posible pase de canal.

Lo cierto es que en medio de estas versiones, Mirtha Legrand eligió a PrimiciasYa para hablar por primera vez y señaló al respecto: "Aunque cueste creerlo, no estaba al tanto de esta información".

"Quizás hubo algo con Nacho Viale, pero él está esquiando en Francia como todos los años. Pero no, yo ya pienso seriamente en retirarme", sentenció la diva ante la posibilidad de estar para sus 100 años en el canal de las pelotas.