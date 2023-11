La desilusión de Julieta Poggio con Marcos Ginocchio por su chape con Coti Romero

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Al mismo tiempo, la periodista hizo hincapié en que “Ellos la estaban pasando bien, pero Marcos le decía que él no estaba para estar en una relación”.

Ahora, sacando cuentas sobre el efímero affaire de Coti con Marcos que habría sucedido en agosto pasado, la angelita arrojó un dato vital al asegurar que por esa época el salteño y Poggio estaban en pleno idilio íntimo.

Fue así que, para reafirmar su información, la panelista de LAM concluyó asegurando: “Ángel dijo que (los besos) fueron en agosto. Ese mes Julieta estrenó Coqueluche y Marcos la fue a ver. Eso fue un gesto de él, porque estaban viéndose, pero siempre se vieron a escondidas”.

Coti Romero mandó al frente a Julieta Poggio y confesó que le escribió por el beso con Marcos Ginocchio

Desde que Coti Romero confesó que se besó con Marcos Ginocchio meses atrás, se generó un fuerte escándalo en el mundo Gran Hermano. Y es que ahora, la joven oriunda de corrientes reveló que recibió mensajes de Julieta Poggio luego de que todo saliera a luz.

Lo cierto es que desde su salida del reality, siempre existieron grandes rumores acerca de un romance entre Juli y Marcos. Y si bien nunca confirmaron nada, esta inesperada actitud de la actriz podría decir mucho.

“Julieta me mandó un mensaje a mi. Me mandó ese día, me preguntó si era cierto y yo le conté todo como fue. Me puso: gracias Co, posta. De mujer a mujer me preguntó y yo le dije la verdad. Para qué le voy a mentir. Me escribió por WhatsApp primero, después elimino los mensajes y me escribió por Instagram", afirmó Coti en una nota con LAM (América).

Frente a esa charla, Coti además expresó que se sintió culpable al ver la posibilidad de un romance entre sus ex compañeros. "Me dolió un momento porque dije, che si es que ellos tenían algo yo no lo sé. No me lo dijo tampoco y me siento mal", planteó.

"No lo sabía y en ese momento no habían blanqueado, tampoco ahora, pero bueno, listo, ya está. Tampoco es que tengo una relación con ella ni nada, pero le conté la verdad”, cerró.