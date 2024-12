La desubicada pregunta de Luz a Bambi en Gran Hermano 2024 que generó repudio en las redes

El jugador, que en su presentación contó que tiene hipoacusia leve, le respondió: "Desde siempre me gustan los hombres. De aceptar y 'salir del closet', a los 17 años".

El video molestó a varios seguidores del reality y opinaron al respecto: "Primero con lo del trans y luego esto, a ver si le preguntan a ella desde cuándo es tan tro..."; "Pregunta sin anestesia... un poquito de tacto estaría bueno"; "Qué mina más insoportable, preguntándoles sobre su orientación sexual o su identidad de género"; "Esta mina es insoportable y una bicha, se cree que nos creemos que es buenita".

Otros también comentaron: "Siempre con preguntas innecesarias, mina grande y boluda"; "Qué desubicada que es esta piba. Ayer preguntando si había algún transexual ¿¿¿y ahora esto??? Que se vaya"; "Está obsesionada con la sexualidad de la gente. Me cae pésimo".

La insólita confusión de Luz con Andrea que incomodó a Luciana en Gran Hermano 2024

En el dormitorio de las chicas de Gran Hermano 2024 (Telefe), la participante Luz Tito le hizo una insólita pregunta a Andrea Lázaro enfrente de Luciana Martínez y generó un incómodo momento.

"¿Vos te operaste las tetas porque tenías poco?", le consultó la jujeña. "¿Tipo si soy hombre?", le contestó Andrea. "¿Vos sos transexual?", quiso saber Luz.

Keila Sosa, que estaba con las participantes, le respondió a Luz y le dijo -sorprendida por la pregunta- que no mientras Andrea se reía. "Me muero", aseguró Andrea. "Pensé que sí", dijo Tito.

Instantes después, ingresó Luciana, quien en su presentación reveló que es una mujer trans, y escuchó la conversación de sus compañeras. "Me acaba de preguntar si me operé las tetas, si soy transexual", le comentó Andrea a Luciana.

"Me quedé helada, porque no entendía la pregunta, porque ella no sabía cómo decírmelo", siguió Andrea. "Es que ¿hay alguna transexual acá?", continuó Luz. Luciana, ahí, se quedó callada.

Chiara Mancuso, que se encontraba acostada en una de las camas, preguntó: "¿Qué significa ser transexual?". En medio de ese escenario, Luciana continuó en silencio y se mostró muy incómoda.

Luego, Andrea contó que en las redes sociales se "lo preguntan mucho". "Disculpame, Andre, si te ofendí. Mil disculpas. Es que vieron que dijeron que las camas son sin género. Entonces, estoy pensando... ¿hay alguien de nosotras que es transexual?", volvió a insistir Luz adelante de Luciana.