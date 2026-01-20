Gimena Accardi incineró a Maxi López por sus salidas de noche: "En el boliche..."

Y ahí Gimena Accardi defendió a su compañero de streaming: “El tipo es un señor, impoluto, se queda parado como una estaca en el boliche".

"Se lo ve de todos lados, un faro en el boliche”, agregó sobre la estatura del ex futbolista. Y dijo sobre lo sereno que pasa Maxi esas salidas grupales con el resto de sus compañeros: “Cada tanto vamos a hablarle porque él está tranquilo, solo en la mesa, parado y vamos a ver si respira”, cerró entre risas.

Cabe recordar que Maxi López integra el equipo de Sería increíble por el streaming de Olga mientras que Gimena Accardi participa en el ciclo Soñé que veraneaba.

Maxi López contó cómo fue la charla con Flor de la V tras su polémico comentario en Olga

Maxi López decidió hablar en Lape Club Social (América TV) y explicar cómo fue la charla que mantuvo con Flor de la V tras el revuelo que generó su polémico comentario al aire en Olga sobre la conductora.

"No había ánimo de polémica. Es más, esta mañana hablé con Flor y le expliqué, o sea, yo no soy polémico. No quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos", comenzó el participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

El ex futbolista respondió con sinceridad: "Le pedí, obviamente, perdón. Le digo: 'Mirá, no era por ahí'. Me está pasando que muchas cosas las tiran afuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos, me deja tranquilo que ella esté tranquila".

"Hablé personalmente con ella, porque me parece que era lo mejor. Hubo un mensaje", afirmó el ex de Wanda Nara sobre la comunicación que tuvo con Flor de la V.

"Yo estoy empezando en esto y la verdad que, si a veces me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, porque no voy por ahí, no es lo que quiero. A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo quise compartir o las que quiero compartir", reconoció el ex futbolista sobre sus dichos que tanta polémica generaron.