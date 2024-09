La dolorosa reacción de Nico Occhiato ante una dura predicción de una medium sobre su abuela

"Mi abuela está pasando un momento medio duro. Te quería preguntar por ella", indagó Nico. "Hay algo ahí no seguir gestionando sino dejar que suceda. Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre", le dijo la médium, Noelia Pace.

La invitada fue directa y añadió: "A diferencia de lo que todos creen, ella sí se quiere ir... solo que necesita que el resto ordene".

Las palabras de Pace provocaron las lágrimas del conductor, que recibió la contención de todos sus compañeros.

El mal momento que vivieron Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato en Italia

Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato no la pasaron nada bien en un restaurante en Italia. El conductor de Luzu TV compartió videos en su cuenta de Instagram de sus vacaciones en el viejo continente y expuso que vivieron un momento incómodo cuando decidieron ir a un lugar de primera categoría.

Apenas se sentaron, el animador se percató de un detalle, con el cual empezó a sospechar que la velada iba a resultar un tanto costosa. "Antes de servirnos, vino el mozo a decirnos: 'esta es una invitación del chef'. ¿Sabes que quiere decir eso? Que nos van a romper el ort...", expresó.

Flor se pidió unas pastas, mientras que Nico prefirió un corte de carne. Al parecer, las porciones era pequeñas y los chicos se quedaron con hambre. "¡Ahora vamos a entrarle con todo a la panera!", comentó el muchacho de Villa Luzuriaga.

La bailarina reveló que ambos estaban desconformes con la experiencia. El malestar que tenían era tan grande que en el lugar todos lo notaron. "Le caemos a todos para el ort...", señaló la integrante de Luzu TV en uno de sus posteos.

Lo peor ocurrió cuando les llegó la cuenta. "Viene el mozo y me dice: '518'. Yo me quedé en pausa. ¡Es imposible! Pero después me aclaró: 'la habitación'", relató Flor.