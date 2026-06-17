El drama familiar que le toca vivir a Messi y el rol clave de Antonela Roccuzzo

En cuanto al contundente triunfo y su presente, Messi explicó: “No me imaginaba todo lo que me tocó vivir. Estoy disfrutando de un grupo hermoso y de sentirme bien. Me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y estando bien doy el máximo”.

Por su parte, Antonela Roccuzzo estuvo presente en uno de los palcos del estadio acompañada por sus hijos, alentando todos juntos a Lionel y al equipo que dirige Lionel Scaloni.

Leo Messi el mejor del mundo

El mensaje cargado de emoción de Antonela Roccuzzo por Messi

Antonela Roccuzzo estuvo presente en uno de los palcos del estadio en Kansas con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y alentaron a Messi y la Selección Argentina en una noche a puro gol.

"Vamoooos Argentina! Con vos siempre @leomessi! Sos increíble!", posteó la rosarina tras el partido con mucho amor a su pareja. Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje cargado de amor y respaldo a través de sus redes sociales en medio del díficil momento que atraviesa el futbolista.

Su ingreso al estadio estuvo acompañado por un importante operativo de seguridad, algo que quedó registrado en distintos videos compartidos por los hinchas en las redes.