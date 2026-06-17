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El drama familiar que le toca vivir a Messi y el rol clave de Antonela Roccuzzo

Messi se emocionó hasta las lágrimas al convertir el primer gol ante Argelia en el Mundial 2026 y Antonela Roccuzzo estuvo presente en Kansas.

17 jun 2026, 11:15
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El drama familiar que le toca vivir a Messi y el rol clave de Antonela Roccuzzo

El drama familiar que le toca vivir a Messi y el rol clave de Antonela Roccuzzo

El drama familiar que le toca vivir a Messi y el rol clave de Antonela Roccuzzo

El drama familiar que le toca vivir a Messi y el rol clave de Antonela Roccuzzo

Tras convertir el primer gol de Argentina en la victoria frente a Argelia en el primer partido del Mundial 2026, Messi sorprendió a todos al emocionarse hasta las lágrimas, en una imagen que recorrió el mundo.

Consultado apenas terminó el partido y la goledada de la Selección Argentina, el capitán aclaró que su emoción en la cancha tuvo que ver con algo personal y nada futbolístico.

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"Una cuestión netamente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación y mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío y dándome mucha fuerza para que esté bien y nada, nada más", dijo sin entrar en detalles.

El futbolista pasa por unos días complicados y ni bien terminó el primer partido del Mundial 2026 regresó al hotel para comunicarse con su familia.

En cuanto al contundente triunfo y su presente, Messi explicó: “No me imaginaba todo lo que me tocó vivir. Estoy disfrutando de un grupo hermoso y de sentirme bien. Me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y estando bien doy el máximo”.

Por su parte, Antonela Roccuzzo estuvo presente en uno de los palcos del estadio acompañada por sus hijos, alentando todos juntos a Lionel y al equipo que dirige Lionel Scaloni.

Leo Messi el mejor del mundo

El mensaje cargado de emoción de Antonela Roccuzzo por Messi

Antonela Roccuzzo estuvo presente en uno de los palcos del estadio en Kansas con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y alentaron a Messi y la Selección Argentina en una noche a puro gol.

"Vamoooos Argentina! Con vos siempre @leomessi! Sos increíble!", posteó la rosarina tras el partido con mucho amor a su pareja. Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje cargado de amor y respaldo a través de sus redes sociales en medio del díficil momento que atraviesa el futbolista.

Su ingreso al estadio estuvo acompañado por un importante operativo de seguridad, algo que quedó registrado en distintos videos compartidos por los hinchas en las redes.

antonela roccuzzo posteo tras los tres goles de messi ante argelia

     

 

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