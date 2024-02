La dura confesión de Andrea Rincón sobre su infancia: "Lo hacía cada vez que algo me dolía mucho"

"Yo lo sentía como una especie de quererme cortar las venas y no animarme. Era muy chiquitita", reveló. Ahí,Talledo le consultó si era consciente de lo que hacía, y ella contestó: "Era consciente del acto de cortarte las venas, estamos hablando de una edad muy temprana. Pero yo me acuerdo de que siempre si me peleaba con mi padre quería que se vea".

"Entonces después le traía el vaso y se lo ponía cerca al brazo, cosa que se vea. Quería que se vean las marcas. Como diciendo: ‘esto es tú culpa’. Y yo no sé si no lo veía o se hacía bien el boludo porque nunca pasó nada", aseguró Rincón.

Más adelante, la modelo contó que su primer intento de suicidio fue a los 16 años, cuando se peleó con un novio: "Lo engañé y cuando se lo fui a decir tenía semejante culpa, lo vi tan mal, que me bajé un blister de pastillas. Y ahí empecé a hacer cosas que no estaban bien, me mandaron al psicólogo y me sacaron de la escuela".

La dolorosa noticia que dio a conocer Andrea Rincón antes de terminar el año: "Me estoy desangrando"

En septiembre de este año Andrea Rincón recibió la romántica propuesta de casamiento de su pareja Mauricio Corrado, pero, como todo tiene un final, el amor habría concluido antes de tiempo.

La actriz hizo un fuerte posteo en su cuenta de Instagram y despertó rumores de crisis entre ella y Corrado. "Hoy solo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Sé que para algunos es y fue más difícil que para otros, pero sin embargo estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer. Aunque ni yo hoy entienda por completo todo lo que Dios me hizo atravesar este año", comenzó escribiendo Rincón.

Más adelante, la ex Gran Hermano expresó en esa misma publicación: "La empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí no lo voy a olvidar nunca. Jamás imaginé que cuando uno decía 'me estoy desangrando', el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte".

Después, quien terminó por despejar las dudas sobre la ruptura fue el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito. El periodista abrió la cajita de preguntas y respuestas de su red social para contestar las distintas consultas de sus seguidores. Ahí, un internauta quiso saber si Rincón estaba separada y el comunicador lo confirmó: "Sí".