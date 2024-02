La íntima confesión de Andrea Rincón para cumplir el sueño de ser mamá: "Era algo pendiente"

“Nunca en la vida busqué un bebé y nunca en la vida quedé embarazada, entonces, dar este paso era como decir bueno, también saber si iba a ser madre. Era una adrenalina, me llenaba de nervios y me decidí a hacerlo una vez por todas, así que todas las noticias fueron buenas”, siguió.

Rincón mencionó que -tal vez- pueda cumplir el deseo de ser madre de manera natural, pero quiere contar con la alternativa de fertilización in vitro en caso de querer tener otro hijo cuando sea más grande. “Si el día de mañana quiero, lo tengo que buscar de una manera natural, pero por ahí quiero más de uno, por las dudas dije ‘me guardo algo, me guardo óvulos’”.

Hace algunos años, la ex Gran Hermano hablaba sobre esta gran anhelo. "Me gustaría ser madre. Desde que tengo quince años fantaseo con eso. Todavía no encontré un hombre que me cautive y con el que haya querido tener familia. No tengo dudas de que podría tener un hijo de probeta, por eso tengo esa tranquilidad y no manoteo a cualquier tipo para tener un bebé", decía en una nota con revista Caras.

Embed

La dolorosa noticia que dio a conocer Andrea Rincón antes de terminar el año: "Me estoy desangrando"

En septiembre, Andrea Rincón recibió la romántica propuesta de casamiento de su pareja Mauricio Corrado, pero, como todo tiene un final, el amor habría concluido antes de tiempo.

La actriz hizo un fuerte posteo en su cuenta de Instagram y despertó rumores de crisis entre ella y Corrado. "Hoy solo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Sé que para algunos es y fue más difícil que para otros, pero sin embargo estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer. Aunque ni yo hoy entienda por completo todo lo que Dios me hizo atravesar este año", comenzó escribiendo Rincón.

andrea rincón publicación.jpg

Más adelante, la ex Gran Hermano expresó en esa misma publicación: "La empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí no lo voy a olvidar nunca. Jamás imaginé que cuando uno decía 'me estoy desangrando', el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte".

Después, quien terminó por despejar las dudas sobre la ruptura fue el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito. El periodista abrió la cajita de preguntas y respuestas de su red social para contestar las distintas consultas de sus seguidores. Ahí, un internauta quiso saber si Rincón estaba separada y el comunicador lo confirmó: "Sí".