La firme y polémica orden de Wanda Nara a su nuevo abogado que tensa más el conflicto con Mauro Icardi

"Payarola se mataba con Lara Piro pero lo hablaban, negocian y tratar de llegar a un acuerdo. Parece ser que la orden que tiene Diego Palombo (de parte de Wanda Nara) es la de ‘no acuerdo de no diálogo’ con las abogadas de Mauro y en consecuencia no llegar a ningún acuerdo", aseguró la conductora.

"Las abogadas quieren terminar el tema de la cuota alimentaria y que el 18 de diciembre cuando se presente Mauro en la próxima audiencia se organicen cómo pasan las fiestas las niñas, vacaciones y los viajes", agregó Latorre sobre la intención de la defensa de Icardi.

Habrá que ver qué postura se termina imponiendo finalmente en el conflicto entre Wanda y Mauro que por ahora parece estar lejos de llegar a una solución final.

Embed

El sorpresivo posteo de Wanda Nara tras filtrarse el video de la China Suárez con sus hijas

Durante el jueves se conocieron imágenes donde se ve a la China Suárez caminando junto a las hijas de Wanda Nara por los pasillos de un shopping en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

En medio del revuelo por los días en que la China y Mauro Icardi se encuentran en la Argentina provenientes de Turquía, Wanda Nara optó por reaccionar de manera particular desde las redes sociales.

Lejos de agregar más condimentos al escándalo, la mediática optó por comentar algo referido a su trabajo telesiviso al frente de MasterChef Celebrity (Telefe).

Wanda publicó un mensaje de apoyo al periodista Luis Ventura por su reciente eliminación del reality gastronómico, en un gesto que muchos interpretaron como una forma de desviar la atención o, quizás, marcar distancia del escándalo con su ex y la actriz.