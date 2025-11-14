A24.com

Rodrigo Lussich reveló detalles de la situación tensa que vivió con un reconocido actor

El conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich, le pidió disculpas a un famoso actor, que se molestó por un comentario al aire, y le propuso firmar la paz.

14 nov 2025, 18:30
Rodrigo Lussich reveló en las últimas semanas un episodio que generó incomodidad con Santiago Talledo, luego de que contara al aire que había intentado conquistar a Toni Gelabert, ex pareja del actor. Aquella anécdota, narrada con tono humorístico en Intrusos (América TV), este viernes abrió un debate entre sus compañeros.

A partir del debate, Rodrigo Lussich volvió sobre el tema y decidió pedir disculpas públicas a Santi Talledo por la manera en la que procedió.

Consciente del malestar que se generó, este viernes, el periodista utilizó varios minutos de su programa para dirigirle un mensaje directo a Santi Talledo. En un tono más reflexivo y autocrítico, el conductor reconoció que sus palabras no habían sido acertadas y que el intento de humor terminó siendo desafortunado para el actor involucrado.

En este contexto, Lussich expresó: Santi, te pido disculpas porque yo, a veces, puedo ser gracioso y, otras veces, puedo ser un gracioso de mie.... Puede pasar. Hice un chiste que no daba”. Con esta frase, dejó en claro que su intención original había sido restarle dramatismo a un episodio personal, pero terminó generando el efecto contrario.

El conductor de América TV recordó cómo fueron las cosas: Yo tuve un intento de affaire con un ex de él y yo fui a como a contárselo como una gracia y a él le cayó como el ojet.... Tiene razón. Estuvo bien en enojarse”. Al admitir que Santi Talledo reaccionó con razón, Lussich buscó cerrar el malentendido y recomponer públicamente la situación.

La disculpa quedó instalada como un intento de dar por terminado el conflicto, que se había originado a partir de una anécdota que, aunque contada en tono humorístico, no fue bien recibida por el protagonista mencionado. Con este gesto, el conductor procuró dejar atrás un episodio que había escalado más de lo que esperaba, y dejó en claro que su intención nunca fue incomodar a Santi Talledo.

Qué dijo Rodrigo Lussich sobre la partida de su perro

Las mascotas son parte de la familia para cualquier persona y, días atrás, Rodrigo Lussich atravesó un momento muy triste por la muerte de su perro Juan Carlos Kumino.

El conductor de Intrusos (América TV) se tomó unos minutos del programa para recordar con mucho cariño a su mascota, que había fallecido recientemente.

"Es un día que a mí me va a costar. Uno sabe que los perros son los hijos, tengo dos perros Nano y mi otro perro Kumino, rescatado, que partió ayer", dijo con la voz quebrada el conductor.

"Tengo un día difícil, tenía diez añitos. Era un perro que corría como una liebre", se sinceró con dolor mientras en pantalla se veía una tierna imagen de Rodrigo junto a su fiel compañero, y aprovechó para enviarles un saludo a sus familiares más cercanos.

"Era un perro hermoso, agradecido como todo perro rescatado, perro persona absoluto", destacó Rodrigo Lussich. Luego compartió una divertida anécdota sobre las travesuras del animal.

"En un momento lo tuve que mandar a vivir con mi vieja porque mordía los testículos de los hombres, tenía esa costumbre de ir a la pantorrilla o a los hue... Era bravo", recordó con humor al hablar de los tantos momentos que compartieron.

