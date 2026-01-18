Roberto García Moritán confesó que firmó un contrato prenupcial con Pampita: "Me pareció..."

Chiche Gelblung le hizo una consulta picante a Moritán: "¿No te hizo participar de nada? ¿Te dejó afuera?". En ese momento, Luis Ventura irrumpió para rescatar del aprieto al exmarido de Pampita. "No le cagues la vida. Él tiene la mente limpia y vos le querés meter la ficha", intervino el presidente de APTRA.

El empresario reconoció que la iniciativa surgió por parte de la modelo pampeana en los meses previos a la boda. "Lo conversamos y me pareció una buena idea", señaló de manera tranquila sobre la propuesta de su exesposa, y dejó en claro que aceptó la condición de Ardohain para resguardar el patrimonio personal de cada uno.

Embed

Cómo fue la relación de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

La historia entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich empezó a visibilizarse en mayo de 2025, cuando la noticia salió a la luz en Sálvese quien pueda (AméricaTV). En un principio eligieron mantener la discreción, pero con el correr de las semanas se mostraron más distendidos y compartiendo situaciones que confirmaban lo que ya se había dicho.

El vínculo llamó la atención por lo rápido que se afianzó y por la química que transmitían cada vez que aparecían juntos. No obstante, todo indica que el romance se habría extendido solo por unos meses, ya que nuevas versiones aseguran que la relación terminó, dejando abierta la puerta a especulaciones sobre la vida afectiva actual de García Moritán.

Entre las presentaciones públicas más comentadas estuvo la de junio, cuando asistieron a la obra musical Gardel Pop. Allí se dejaron ver sonrientes y en pareja en el Palacio Libertad, disfrutando de la puesta que ofrece una mirada renovada sobre la obra de Carlos Gardel con adaptaciones modernas.

También compartieron la cena anual organizada por la Fundación Margarita Barrientos, ocasión en la que coincidieron con Pampita y Martín Pepa, quienes también formaron parte del encuentro solidario.