Tras el fuerte cruce, Fernando Carrillo denunciará a Cinthia Fernández: los detalles

En medio del debate, Marina Calabró, quien está reemplazando a Mariana Fabbiani en la conducción, planteó una pregunta directa: "Pero qué le disputás a Cinthia, porque en realidad lo que contó de la causa de Fernando en la Florida es verdad. Ya zanjamos el episodio. Y la opinión del régimen de Maduro lo excede a Carrillo. ¿Cuál es la falta que cometió Cintia?".

La respuesta de Cipolla fue contundente: "Al decirle abusador y acosador y que avala cualquier acto de terrorismo, me parece que es una injuria. Por eso, más allá de eso, estamos recordando que cualquier tipo de 'probation' no es un reconocimiento de culpa. Después dijo cuestiones del Bailando que tampoco fueron judicializadas".

Cómo fue el durísimo cruce entre Cinthia Fernández y Fernando Carrillo por el chavismo en Venezuela

El ciclo La mañana con Moria (El Trece) se convirtió en escenario de un momento de máxima tensión cuando Fernando Carrillo fue entrevistado y defendió públicamente al chavismo en Venezuela. Sus palabras encendieron la mecha y provocaron una reacción inmediata de Cinthia Fernández, que lo enfrentó sin filtros frente a las cámaras.

El actor venezolano negó la existencia de violaciones a los derechos humanos en su país y aseguró que su postura política le costó sanciones: “Por mi postura política desde hace 20 años me han sancionado en todos los canales de televisión”. Con evidente enojo, agregó: “A los que le hice ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión. Eso sí es una dictadura comunicacional”.

Lejos de bajar el tono, Carrillo interrumpió la entrevista con un comentario personal: “Pero disculpen de verdad que me están entrando muchas llamadas porque hoy, día de Reyes, es mi cumpleaños”. Esa frase fue el detonante para que Fernández reaccionara con dureza: “Los reyes magos no te trajeron empatía, no te trajeron respeto por todas estas personas, por todo tu pueblo”.

El intercambio se volvió aún más áspero cuando Carrillo acusó a la panelista de no saber discutir: “Así no puedo porque me están interrumpiendo constantemente. Pero no sabés debatir, no me dejan desarrollar las ideas. A vos no te enseñaron a respetar a una persona que piense diferente a vos”. Luego, lanzó una declaración que generó rechazo en el estudio: “Ustedes en su gobierno le besan las nalgas a Donald Trump y nosotros estamos en contra de Donald Trump. Ustedes creen que los zurdos somos unos zurdos de mierda, como me han dicho varias veces, desde Argentina”.

La respuesta de Fernández fue lapidaria y sin concesiones: “A mí me parecés un asco y sos un acosador, tenés una condena del año 2015, sin contar todas las chicas del Bailando que acosó y que se quejaron de él”, disparó, dejando a todos los presentes en shock.

Carrillo, lejos de retroceder, cerró con un mensaje político dirigido a los venezolanos: “A todos mis compatriotas les digo que es hora de volver a Venezuela para que saquemos este país adelante y vamos a hacer una potencia mundial próximamente”. Y sumó una definición electoral: “Cuando haya unas elecciones abiertas va a arrasar el chavismo, porque ahora mucha gente sabe que la culpa de todo esto es de las personas que han pedido invasión y bombardeo”.

El último golpe lo dio Fernández, que lo cruzó con cifras concretas: “Te lo estoy diciendo exactamente, hay en Venezuela 36.800 personas torturadas. ¿Eso es un espejismo, eso es algo de una sensación, es una imaginación?”.

Lo que comenzó como una entrevista terminó transformándose en uno de los enfrentamientos más intensos y polémicos del año en la televisión argentina, con acusaciones cruzadas, posturas irreconciliables y un escándalo que promete seguir sumando capítulos.