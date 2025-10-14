Palito Ortega habló de su delicado problema de salud tras suspender su show en Paraná: "Cosa rara"

Y agregó sobre los síntomas que venían de hace tiempo: "Si me agarra un día antes no podía hacer el Ópera, al otro día empecé con las molestias. Es un herpes que te sale en la cara y vos decís: '¿justo en la cara y no sé de dónde?'".

"Puede ser un virus, no sé", afirmó Palito Ortega sobre el herpes en cuestión. Y remarcó cómo se siente: "Dolor siento poco pero es la molestia porque se me hincha el perfil derecho de la cara. Estoy tomando la medicación que me han indicado y espero que pase pronto y poder retomar todos los compromisos que tengo pendiente".

En ese sentido, el conductor le consultó por sus orígenes humildes y Palito recordó su infancia en Tucumán: "La precaridad era muy grande porque mi viejo era el único que laburaba y éramos cinco hermanos hasta que nació la primera niña. Había que aportar algo en esa vida precaria en ese pueblo chiquito donde en el comienzo no teníamos ni agua potable".

Por su parte, su hija Julieta Ortega, llevó tranquilidad sobre la salud del cantante y en diálogo con el medio Teleshow comentó: "Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente".

palito ortega show suspendido parana por salud

Cómo fue el emotivo show de Palito Ortega en el Teatro Ópera

Palito Ortega se presentó en el Teatro Ópera de Buenos Aires con su espectáculo Muchacho que vas cantando, un recorrido por más de cinco décadas de historia musical que emocionó al público de principio a fin. El recital contó con una lista de 26 canciones que repasaron clásicos inmortales y momentos íntimos de su vida.

El cantante desplegó un repertorio que transitó entre la alegría de hits como Un muchacho como yo, Corazón contento, La felicidad y Despeinada, hasta instantes cargados de sensibilidad como “Muchacho que vas cantando” o “Sabor a nada”.

Durante el show, el artista no solo repasó canciones, sino también anécdotas de una vida entera. Palito Ortega habló de sus inicios, de sus hijos, recordó a figuras inolvidables como Frank Sinatra, Violeta Rivas, Leonardo Favio, Sandro, Luis Sandrini, Libertad Lamarque y Leo Dan, y le dedicó palabras llenas de gratitud a su esposa, Evangelina Salazar, quien fue invitada al escenario en un emotivo pasaje.