La dura respuesta del papá de Camila Homs a Tini Stoessel: "A mi familia no se la...."

Embed

Este jueves en Socios del espectáculo, Adrián Pallares reveló que se comunicó con Horario, el papá de Camila Homs, quien le contestó a la estrella de la música con una frase muy fuerte.

"Solo tengo que decirte que a la familia Homs no se la carga ni ella, ni nadie, simplemente nos hizo un favor", fue la respuesta del empresario a los dichos de Tini en Rumis.

Si bien Camila Homs está enfocada en su nueva relación, con el jugador José Sosa, lo cierto es que la separación con Rodrigo fue dolorosa y hay algunas cuestiones que quedaron en el tintero y siguen generando revuelo.

Tremenda declaración de Tini Stoessel al hablar de Rodrigo de Paul y Camila Homs: "Estoy harta"

El miércoles Tini Stoessel estuvo como invitada junto a Emilia Mernes al programa de streaming conducido por Zaira Nara, Lizardo Ponce, Juariu, Cachete Sierra, Lola Latorre y Leandro Safir, Rumis.

En medio de la charla, la cantante se refirió a un tema muy polémico sobre su relación con Rodrigo De Paul, y es la posibilidad de haber sido una tercera discordia cuando el futbolista aún salía con Camila Homs.

Muy indignada con la situación, Tini quiso dejar en claro la situación de una por todas y sentenció: “Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede”.

"Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver", siguió y cerró: "No puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”.