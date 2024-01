Tremenda declaración de Tini Stoessel al hablar de Rodrigo de Paul y Camila Homs: "Estoy harta"

Muy indignada con la situación, Tini quiso dejar en claro la situación de una por todas y sentenció: “Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede”.

"Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver", siguió y cerró: "No puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”.

La jugada foto en topless de Tini Stoessel durante sus vacaciones en Costa Rica

La cantante Tini Stoessel decidió comenzar el 2024 de vacaciones con amigas. La artista eligió Costa Rica para pasar un buen momento con su círculo íntimo y compartió varias postales en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Tini subió una foto en topless, desde la pileta, con sus trencitas largas y rubias sonriendo a la cámara y levantando el pulgar.

También publicó varias imágenes con sus amigas en la playa y mostró los diferentes looks. Una de las fotos, por ejemplo, es de un “Tini, te amo” sobre la arena.

Recientemente circularon rumores de reconciliación entre Stoessel y Rodrigo De Paul. Se supo que el futbolista este finde años compartió tiempo con amigos de la cantante y su hermano, Fran Stoessel.

