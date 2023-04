La emoción de Nico Occhiato tras recibir el Oro en los Martín Fierro Digital: "Vamos por más"

nico occhiato.jfif

Julieta Puente, conductora de Biri Biri por República Z, fue la influencer más votada por el público: “Usé las redes para motivar, y desde ese entonces todos los días de mi vida trabajo para eso. Este es el premio más lindo, el amor de la gente, hay mucho cardio para rato. Gracias a mi comunidad", dijo muy contenta al agradecer la mención.

Santi Maratea, por su parte, ganó como influencer del año: “Todo lo hacemos de a dos, trabajamos hace 10 años y no encontramos un punto en común más allá de la comunicación, las redes sociales y la ética de trabajo”, dijo agradeciéndole a su mánager.

Todos los ganadores del Martín Fierro Digital:

Mejor lifestyle: Flor Jazmín Peña

Mejor contenido humorístico: Emmanuel Gorjón

Mejor Instagramer: Santi Maratea

Contenido de entretenimiento en TikTok: Martu Morales

Mejor streamer de Twitch: Davo Xeneize

Música - mejor DJ digital: Mika Ishii

Cosmaker del año: Ice & Fire

Cosplayer del año: Jess Herrlein

Más interactivo: Diego Leuco

Mejor contenido temático: Mica Rescatista De Animales

Mejor contenido temático profesional: Ramiro Marra

Mejor contenido de opinión: Tomás Rebord

Mejor contenido de entretenimiento YouTube: Bendita Previa – Conducción Franco Casella

Mejor Contenido De Humor En YouTube: Passthor

Mejor youtuber: Alejo Igoa

Mejor twittero: Manuel Adorni

Mejor tiktoker: Emir Abdul Gani

Content creator del año: República Z

Mejor panelista de TV digital en redes: Nicole González - La Rubia Peronista - Canal 22

Mejor productor de contenido digital: Nico Occhiato

Mejor contenido de entrevistas: Grego Rosello

Mejor plataforma de servicios online: Cooperativa Calf

Mejor influencer del alto valle: Belu Mission

Mejor portal de noticias digital: NEA Hoy - Un Medio Una Región - Noreste Argentino

Mejor portal de noticias región sur: La mañana de Neuquén

Mejor plataforma digital de contenido: IP Noticias

Nati Jota habló, de manera incómoda, de las duras declaraciones de Nico Occhiato en su contra: "Quizás..."

Recientemente, Nati Jota se desvinculó laboralmente de Nadie Dice Nada, programa en el que trabajaba con Nico Occhiato, productor del mismo.

La despedida de la influencer de Luzu TV fue lágrimas de emoción, situación por la cual impactaron las recientes declaraciones de Occhiato en su contra.

"No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta", dijo Nico en Nadie Dice Nada, con tono firme y contundente.

Pese a que la sospecha de que se trataba de una picante humorada, sus dichos fueron noticia y Nati Jota habló, de manera incómoda, en Socios del espectáculo (El Trece).

"Creo que fue hace un par de días. Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí", dijo.

Por último, contó: "Cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico. 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada".