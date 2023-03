Nico Occhiato apuntó con todo contra Nati Jota: "Para mí está muerta, no me la quiero cruzar más"

Pasados unos 15 días ya desde la ida de Nati, desde Socios del espectáculo (El Trece) se detuvieron en algunas actitudes y dichos del conductor del programa sobre su ex compañera donde lisa y llanamente la trata de muerta.

Occhiato trata de muerta a Nati Jota - Captura.jpg

“Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros” deslizó Nico Occhiato tras leer un mensaje en el que la nombraban. “¿Murió?”, preguntó Flor Jazmín Peña, y Occhiato disparó irónico: “Sí, para nosotros sí”.

“¿Qué onda el vínculo con Nati? Me enteré que no fuiste a la fiesta Polenta para no verla”, lo apuró uno de los integrantes de la mesa. Pero él, sin inmutarse, sentenció: “La verdad es que no hablamos más. No la quiero cruzar más”.

Romina Manguel le pidió disculpas a Nati Jota: qué hablaron tras la tremenda crítica de la periodista en radio

En febrero pasado, después de que Nati Jota obtuviese el Martín Fierro Digital Nativo en la terna mejor conducción femenina en radio y luego de renunciar a Luzu Tv, Romina Manguel disparó con todo contra la influencer desde su ciclo en Radio con vos.

"Qué desagradable que sos. Ahora entiendo por qué no salís con nadie Nati Jota, qué asco de ser humano. Me parece muy fea la gente que es así", lanzó la periodista muy fuerte contra Nati Jota después de que se dijera al aire una actitud que tuvo la influencer al llegar al salón del evento.

En este sentido, desde el ciclo Intrusos, América Tv, se la consultó a Romina Manguel por sus fuertes dichos contra Nati Jota y reconoció que se equivocó y que charló con ella y le pidió disculpas.

romina manguel nati jota.jpg

"Estuve recontra mal yo, lo que pasa es que me cebo y me enoja cuando veo que se ningunea el laburo de los productores. Fue un recontra mal entendido, yo me cebo y tengo un carácter un poco complicado a veces", explicó la periodista.

Y cerró: "Me equivoqué y pedí disculpas, tal vez tuve un tono un poco agresivo. Hablamos y está todo bien, la invité a tomar un café pero no me dijo nada, capaz era una birra".

Luego, Nati Jota se refirió a los dichos de Manguel y comentó: "Creo que dijo cosas que dijo cosas que no estuvieron muy buenas y después le mandé un mensaje, intercambiamos un parte de mensajes y valoro que me pida perdón".

"No me gusta tener conflicto con nadie así que con un perdón es broche de oro", finalizó la influencer, quien volvió a aclarar que su salida de Luzu TV fue por decisión propia y no por algo económico.