Magui Bravi se separó del papá de su hijo y lo confirmó con un particular video
En plena entrevista, Magui Bravi fue consultada por Octavio Cattaneo y sorprendió al revelar su nueva realidad separada del papá de su hijo tras 14 años en pareja.
18 abr 2026, 09:50
Magui Bravi se separó del papá de su hijo y lo confirmó con un particular video
Lejos de celebrar el recorrido internacional de sus películas y a más de dos años de haberse convertido en madre de Galileo, su primer hijo, Magui Bravi sorprendió al confirmar que su historia de amor con Octavio Cattaneo llegó a su fin tras 14 años juntos. La noticia se dio en un contexto inesperado: en plena entrevista, cuando una pregunta casual dejó al descubierto un presente atravesado por la tristeza.
El momento ocurrió mientras la modelo y bailarina participaba de un ciclo gastronómico en Puerto Madero, a metros del Puente de la Mujer. En ese marco distendido, el conductor de Pisco.tv lanzó una consulta sin saber el trasfondo:“¿Tu marido qué dice de todo esto?”. La reacción de Bravi fue inmediata y reveladora. Con la mirada baja y visiblemente incómoda, respondió: “Mi marido...no está, no estaría más”, dejando en evidencia que algo no estaba bien.
La situación tomó otro giro cuando, desde fuera de cámara, alguien intervino para frenar el momento: “Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó”. Entre risas nerviosas y cierta incomodidad, la actriz terminó de confirmar lo que hasta ese instante era implícito: “Me separé. No pasa nada igual”. El conductor, sorprendido, intentó recomponer la escena: “Uh, pero pará, yo leí la rutina...”, mientras otra voz aclaraba: “Es muy reciente”.
Con la intención de seguir adelante y alivianar el clima, el entrevistador deslizó: “Bueno, ahora te espera un mundo bravo”. La respuesta de Bravi no tardó en llegar y dejó entrever su incertidumbre: “Qué miedo. O sea, ¿vos estás soltero?”. Sin filtro, él retrucó: “No, hacés bien en tener miedo. Este es un mundo muy duro. Sí, hace diez años”.
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Intrigada, la bailarina quiso profundizar: “¿Y cómo es el mundo de estar soltero? Contame”. Entre risas, el conductor fue tajante: “Tuve una sola novia en la Universidad. Y nunca más tuve nada. Entonces, vos me decís: ‘¿Cómo es este mundo?’ Es un mundo injusto, de mucho rechazo. Y de baja autoestima”.
Lejos de quedarse ahí, Bravi pidió orientación: “Pará, dame tres consejos, qué tengo que saber”. Y él respondió con una particular comparación: “No es consejo, es como un paralelismo. Vas a ir a una concesionaria de auto usado. Es como el mercado de los usados. De los autos con algún ruidito. Pasa que la estamos, la estamos arruinando. Queremos que te vayas más contenta de lo que llegaste”. Con humor, ella sumó: “¿Vos decís que el mundo de la soltería es como, es como esas plataformas que venden cosas usadas?”.
Entre risas, el conductor cerró con otra reflexión: “Pero capaz conseguís algo barato. Tenés que estar atenta, también cuando salen oportunidades. Yo tengo la teoría de que las buenas personas están muy poco tiempo en el mercado y enseguida consiguen ya su nueva pareja, ¿viste? Y demás. Capaz no pasa”.
Lo cierto es que, más allá del tono distendido del intercambio, la confirmación fue clara: la separación entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo llega poco más de dos años después del nacimiento de su hijo Galileo.
Cómo fue la historia de amor entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo
La relación entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo nunca fue una más dentro del mundo del espectáculo. Con bajo perfil, lejos del ruido mediático y atravesada por idas y vueltas, su historia se construyó a lo largo de los años con una impronta genuina que resistió crisis, distancia y cambios de vida.
Todo comenzó el 11 de septiembre de 2009, mucho antes de que la bailarina saltara a la fama. En ese entonces, Magui trabajaba como azafata y estudiaba, y fue una amiga en común quien los presentó en un cumpleaños. Lejos de un flechazo inmediato, lo que la conquistó fue la personalidad de Octavio, dando inicio a un vínculo que creció paso a paso.
En esa primera etapa, la pareja se mantuvo unida durante casi siete años, construyendo una base sólida mientras atravesaban distintos cambios personales y profesionales. Por aquellos tiempos, Bravi todavía no era una figura mediática y siempre eligió preservar su intimidad, algo que también marcó el tono de la relación.
Sin embargo, el primer gran quiebre llegó cuando Cattaneo decidió viajar a España para realizar un máster en Administración de Empresas. La distancia impactó de lleno en la pareja, que optó por separarse y transitar caminos distintos durante varios años, aunque sin perder el contacto.
El reencuentro no tardó en llegar. Tras el regreso de Octavio a la Argentina, el vínculo resurgió con fuerza y en 2018 decidieron apostar nuevamente al amor. Aquella segunda oportunidad marcó un punto de inflexión: ya no eran los mismos, pero el sentimiento seguía intacto y más maduro.
Con el paso del tiempo, la relación se consolidó. Durante la pandemia de 2020 dieron el paso de convivir, una experiencia que terminó de afianzar el vínculo y proyectarlos como una pareja con planes en común. Años después, avanzaron con la idea de formalizar su historia y también con el deseo de formar una familia.
Ese anhelo se concretó en enero de 2024, cuando nació Galileo, su primer hijo, fruto de una relación de más de una década atravesada por distintas etapas pero sostenida en el tiempo.
Sin embargo, y pese a todo el recorrido compartido, en abril de 2026 Magui confirmó públicamente que la relación había llegado a su fin. Así, se cerró una historia marcada por el amor, las crisis y las reconstrucciones, que durante años se mantuvo alejada del escándalo.