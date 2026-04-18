Magui Bravi se separó del papá de su hijo y lo confirmó con un particular video

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Intrigada, la bailarina quiso profundizar: “¿Y cómo es el mundo de estar soltero? Contame”. Entre risas, el conductor fue tajante: “Tuve una sola novia en la Universidad. Y nunca más tuve nada. Entonces, vos me decís: ‘¿Cómo es este mundo?’ Es un mundo injusto, de mucho rechazo. Y de baja autoestima”.

Lejos de quedarse ahí, Bravi pidió orientación: “Pará, dame tres consejos, qué tengo que saber”. Y él respondió con una particular comparación: “No es consejo, es como un paralelismo. Vas a ir a una concesionaria de auto usado. Es como el mercado de los usados. De los autos con algún ruidito. Pasa que la estamos, la estamos arruinando. Queremos que te vayas más contenta de lo que llegaste”. Con humor, ella sumó: “¿Vos decís que el mundo de la soltería es como, es como esas plataformas que venden cosas usadas?”.

Entre risas, el conductor cerró con otra reflexión: “Pero capaz conseguís algo barato. Tenés que estar atenta, también cuando salen oportunidades. Yo tengo la teoría de que las buenas personas están muy poco tiempo en el mercado y enseguida consiguen ya su nueva pareja, ¿viste? Y demás. Capaz no pasa”.

Lo cierto es que, más allá del tono distendido del intercambio, la confirmación fue clara: la separación entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo llega poco más de dos años después del nacimiento de su hijo Galileo.

Magui Bravi y Octavio Cataneo 1

Cómo fue la historia de amor entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo

La relación entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo nunca fue una más dentro del mundo del espectáculo. Con bajo perfil, lejos del ruido mediático y atravesada por idas y vueltas, su historia se construyó a lo largo de los años con una impronta genuina que resistió crisis, distancia y cambios de vida.

Todo comenzó el 11 de septiembre de 2009, mucho antes de que la bailarina saltara a la fama. En ese entonces, Magui trabajaba como azafata y estudiaba, y fue una amiga en común quien los presentó en un cumpleaños. Lejos de un flechazo inmediato, lo que la conquistó fue la personalidad de Octavio, dando inicio a un vínculo que creció paso a paso.

En esa primera etapa, la pareja se mantuvo unida durante casi siete años, construyendo una base sólida mientras atravesaban distintos cambios personales y profesionales. Por aquellos tiempos, Bravi todavía no era una figura mediática y siempre eligió preservar su intimidad, algo que también marcó el tono de la relación.

Sin embargo, el primer gran quiebre llegó cuando Cattaneo decidió viajar a España para realizar un máster en Administración de Empresas. La distancia impactó de lleno en la pareja, que optó por separarse y transitar caminos distintos durante varios años, aunque sin perder el contacto.

Magui Bravi y Octavio Cattaneo 3

El reencuentro no tardó en llegar. Tras el regreso de Octavio a la Argentina, el vínculo resurgió con fuerza y en 2018 decidieron apostar nuevamente al amor. Aquella segunda oportunidad marcó un punto de inflexión: ya no eran los mismos, pero el sentimiento seguía intacto y más maduro.

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó. Durante la pandemia de 2020 dieron el paso de convivir, una experiencia que terminó de afianzar el vínculo y proyectarlos como una pareja con planes en común. Años después, avanzaron con la idea de formalizar su historia y también con el deseo de formar una familia.

Ese anhelo se concretó en enero de 2024, cuando nació Galileo, su primer hijo, fruto de una relación de más de una década atravesada por distintas etapas pero sostenida en el tiempo.

Sin embargo, y pese a todo el recorrido compartido, en abril de 2026 Magui confirmó públicamente que la relación había llegado a su fin. Así, se cerró una historia marcada por el amor, las crisis y las reconstrucciones, que durante años se mantuvo alejada del escándalo.