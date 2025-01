La especial noche que compartieron Wanda Nara y Maxi López en medio de la guerra con Mauro Icardi

Sucede que anoche, Wanda mostró sus dotes en la cocina y compartió en sus historias cómo preparó un gran asado para sus hijos. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido.

“Me salió muy bien”, escribió la mediática junto a una imagen con la tabla llena de carne, morcillo y chorizo. Fue en esa misma foto, donde se veía una mano que por el tatuaje, muchos descubrieron que se trataba de Maxi López.

Cabe destacar, que el viernes pasado Wanda fue a recibirlo a Maxi al Aeropuerto de Ezeiza en su llegada al país luego de pasar las fiestas con sus hijos.

Maxi López habló por primera vez del escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi

Maxi López llegó a la Argentina y fue recibido por Wanda Nara en medio del terrible escándalo entre la madre de sus hijos con la China Suárez y Mauro Icardi, quienes oficializaron el romance.

El ex futbolista arribó al aeropuerto de Ezeiza y fue abordado por los medios presentes sobre el tema del momento, aunque evitó profundizar en detalles y dijo "no saber lo que está pasando".

“Chicos, no me corresponde hablar, no sé nada de lo que está pasando", dijo Maxi López mientras continuaba su paso en vivo ante las cámaras del programa LAM, América Tv.

"Está todo bien pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada”, agregó prudente el ex futbolista, quien se separó de la mediática en 2013 y tienen tres hijos en común.

Y remarcó sobre qué hará con Wanda Nara ahora que está en el país en medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi: “Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado”.

“Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”, explicó Maxi López, quien hace unas semanas se juntó en Europa con Wanda y L-Gante cuando eran pareja.